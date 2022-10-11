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Белгородка пожаловалась на отсутствие у мобилизованных зимних вещей

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
Своё обращение она оставила главе региона Вячеславу Гладкову. Он сообщил, что белгородцы, которые находятся в воинской части за пределами области, всем обеспечены.

В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась Анастасия. Она рассказала, что в воинской части за пределами Белгородской области начали выдавать одежду, которую привезли белгородские чиновники. Но не всем дают свой размер.

Зимние вещи кому-то не достаются. У меня муж болеет. Ребята вместе с ним тоже болеют. Пусть выдают тёплое обмундирование.
Анастасия, белгородка

Гладков ответил, что сезонной тёплой одеждой военнослужащие обеспечены. Сейчас выдаётся им ещё один комплект. Об этом говорил командир учебного центра.

По поводу того, что мы привозили, там действительно есть комплекты термобелья и термоноски. Они выданы всем. Другую одежду мы не привозили. Всё, что могли закупить, привезли. Всё остальное сейчас выдаётся Министерством обороны.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что в отношении питания и обмундирования призванные в рамках частичной мобилизации белгородцы всем обеспечены. Он это видел своими глазами.

 

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Мобилизованные#Зимняя одежда#Воинская часть#Кристина Семенчук
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