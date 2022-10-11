Белгородка пожаловалась на отсутствие у мобилизованных зимних вещей

В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась Анастасия. Она рассказала, что в воинской части за пределами Белгородской области начали выдавать одежду, которую привезли белгородские чиновники. Но не всем дают свой размер.
Зимние вещи кому-то не достаются. У меня муж болеет. Ребята вместе с ним тоже болеют. Пусть выдают тёплое обмундирование.
Анастасия, белгородка
Гладков ответил, что сезонной тёплой одеждой военнослужащие обеспечены. Сейчас выдаётся им ещё один комплект. Об этом говорил командир учебного центра.
По поводу того, что мы привозили, там действительно есть комплекты термобелья и термоноски. Они выданы всем. Другую одежду мы не привозили. Всё, что могли закупить, привезли. Всё остальное сейчас выдаётся Министерством обороны.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что в отношении питания и обмундирования призванные в рамках частичной мобилизации белгородцы всем обеспечены. Он это видел своими глазами.