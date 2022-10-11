Ещё до революции 1917-го года продукция этого завода получала на международных выставках самые престижные награды, а при советской власти без изготовленного в Амвросиевке цемента не обходилась практически ни одна «стройка века» в стране. Сегодня мы расскажем нашим читателям об истории выдающегося донбасского предприятия, чья судьба тесно переплетается с судьбой России.
На юго-востоке Донбасса расположен небольшой уютный городок Амвросиевка. Численность населения по состоянию на 2021 год — около 18 000 человек. Однако мало кто знает, что на территории столь маленького города находится предприятие, продукция которого прославилась далеко за пределами России.
Изготовленный на территории этого завода цемент использовался при строительстве «Байконура» (первого и крупнейшего в мире действующего космодрома), а также одного из самых мощных российских металлургических комбинатов — «Магнитки», Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Московского метрополитена и ряда других важнейших для страны объектов.
Именно работникам амвросиевского предприятия поручили также и особый, знаменательный заказ — изготовление уникального цветного цемента для строительства, приуроченного к празднованию 800-летия со дня основания столицы России. В копилке достижений сотрудников Амвросиевского цементного завода и особая высокопрочная марка цемента М700, которую используют при наиболее ответственных стройках (чаще всего — в оборонной промышленности).
Цемент из Амвросиевки пользуется особым уважением не только в России. Например, именно он был использован при строительстве крупнейшей в Египте комплексной гидротехнической системы сооружений — Асуанской высокой плотины, созданной у первого порога Нила и приносящей колоссальную пользу египетской экономике.
Амвросиевский цементный завод — предприятие полного цикла: самостоятельно добывает сырьё, обрабатывает его и производит конечный продукт — цемент различных видов и марок, чьё качество славится далеко за пределами родного города.
А начиналась история одного из первых цементных заводов России ещё во времена правления яркого реформатора, основателя Российской империи, последнего царя всея Руси и первого Императора Всероссийского Петра I Великого.
Петра I Алексеевича провозгласили царём всея Руси, когда ему исполнилось лишь 10 лет. С детства молодой монарх увлекался наукой, а в 1698 году приступил к масштабному реформированию жизни в стране.
Эти реформы привнесли много новшеств не только в общественный уклад России, но и в развитие науки и промышленности.
Во время правления Петра I впервые на территории Российской империи обнаружили необычный хрупкий камень — мергель. Его позднее и стали активно использовать при производстве высокопрочного качественного цемента.
Мергели — осадочная горная порода, содержащая карбонатные и глинистые минералы. Крупные месторождения мергелей в районе Новороссийска на Черноморском побережье и в районе Амвросиевки содержат прекрасное сочетание карбоната кальция и глинистой породы, необходимое для изготовления цементного клинкера (промежуточного продукта при производстве цемента). Это так называемые мергели-натуралы. В некоторых случаях требуется незначительно скорректировать сырьевую смесь, что также позволяет легко получать высококачественные цементные клинкеры.
До открытия полезных свойств мергеля для производства цемента смешивали известняк с чистым песком. Мергель же представлял собой готовую природную смесь этих веществ, которая не требовала предварительного смешивания различных элементов, а потому его использование позволяло значительно экономить время и средства при изготовлении цемента.
К сожалению, когда хрупкий белый камень был обнаружен впервые, использовать его в производстве ещё не умели. Однако Пётр Великий смог предугадать его особые свойства, и потому подчеркнул, что крайне важно найти залежи мергеля.
По всем губерниям страны разослали указ монарха-реформатора, в котором предписывалось разыскать месторождения уникального камня. Каждое письмо сопровождалось образцом этого вещества.
С тех пор среди заводчан живёт предание, согласно которому первый Император Всероссийский косвенно предсказал успех предприятия, на котором они сейчас трудятся. По словам самодержца, небывалых высот достигнет то поколение, которое найдёт и научится использовать природный мергель. А богатое месторождение этого хрупкого камня было обнаружено как раз на территории современной Амвросиевки.
В начале XIX века русский строитель, геодезист и архитектор Егор Герасимович Челиев изобрёл рецепт изготовления особого прочного цемента, который дольше сохранял бы свои качества под открытым небом, а в воде с течением времени ещё и становился бы крепче. Из известняка и чистого песка Челиев приготавливал определённым способом искусственную смесь, по качествам близкую к обнаруженному Петром I мергелю.
Егор Челиев — русский строитель, «отец русского цемента». Родился в 1771 году в семье отставного военного. Возглавил Московскую военно-рабочую бригаду по планировке и восстановлению московских строений после пожара 1812 года. При восстановлении столицы России использовал особо прочный цемент собственного изобретения, который был сходен по своим качествам с портландцементом и пригоден для подводных работ (портландцемент — приготовленная особым способом смесь клинкера, гипса и силикатов кальция).
Однако изготовление изобретённой Челиевым искусственной смеси требовало немалых сил и вложений, в то время как природный мергель значительно упрощал бы процесс производства цемента.
Доподлинно не известно, когда именно сбылось предсказание Императора Всероссийского Петра I и уникальные свойства природного мергеля были открыты. Известно лишь, что после обнаружения на берегах реки Крынки богатых залежей этого уникального сырья люди поняли, как именно можно его использовать.
Первое документальное упоминание об Амвросиевском месторождении мергеля датировано 1836 годом (сведения о находке опубликовали в «Горном журнале» — старейшем периодическом издании России, посвящённом горному делу).
Камень, обнаруженный в этих краях, уникален: в мире больше нет ни одного места, где можно было бы найти мергель, имеющий такие же физико-химические свойства, какие имеет амвросиевский. Местное месторождение, к слову, является по ряду показателей вторым в мире среди всех известных месторождений (первое место принадлежит Новороссийским залежам этого камня).
Когда в 60-е годы XIX века неподалёку от Амвросиевского месторождения мергеля проложили Курско-Харьковско-Азовскую железную дорогу, предприниматель А. Н. Ковалёв (полные его имя и отчество установить не удалось — ред.) построил при железнодорожной станции Амвросиевка первый цементный завод, который назвал «Донецким». Предприятие приступило к работе в 1896 году.
Спустя два года на территории современной Амвросиевки построили второй цементный завод, который, как и первый, производил портландцемент. Владельцем второго завода был предприниматель из Франции. К началу XX века оба завода производили в общей сложности 60 000 бочек цемента в год (вес одной бочки — приблизительно 164 кг).
Основным преимуществом цементных заводов в Амвросиевке перед их немногочисленными конкурентами была стоимость продукции: если на других предприятиях бочка цемента стоила 5 рублей, то в Амвросиевке — 1 рубль 20 копеек.
Выгодно отличалось и качество амвросиевского портландцемента. Например, в 1900 году на международной сельскохозяйственной выставке в Париже (Франция) он удостоился серебряной медали, а спустя год получил почётный диплом на международной выставке в Глазго (Шотландия) и золотую медаль на выставке в Таганроге (Россия). В 1902 году золотую медаль портландцемент из Амвросиевки получил и на сельскохозяйственной выставке в городе Лилль (Франция).
Заинтересовались амвросиевским мергелем и в городе, бывшем тогда столицей России: в 1910 году находящееся в Санкт-Петербурге правление Южно-Глухоозёрского акционерного общества приняло решение заложить в Амвросиевке ещё один цементный завод. Его строительство завершилось в 1913 году, а спустя год предприятие ввели в эксплуатацию.
Новое предприятие оснастили более современным оборудованием, а для удобства подачи мергеля из карьера устроили подвесную канатную дорогу.
К 1917 году на цементных заводах Амвросиевки трудились местные жители, а также полуголодные крестьяне, прибывшие на завод в поисках лучшей доли из нескольких русских губерний — Воронежской, Курской, Смоленской и Тульской.
Условия жизни были невыносимыми: заводчане ютились целыми семьями в двух тесных бараках, а те, кто был чуть богаче, лепили у стен предприятия хаты-мазанки. И лишь самые удачливые могли себе позволить жить в сёлах поблизости. Ни больниц, ни школ у заводчан не было. Лечил их один-единственный фельдшер.
Работа была крайне тяжёлой. Например, на вывозке клинкера от печей рабочие могли трудиться не более полугода: больше не выдерживали. Работать приходилось как в дневные, так и в ночные смены. Ночью приходилось служить при тусклом свете керосиновых ламп. Смена продолжалась чаще всего от 12 до 14 часов, при этом управляющие были крайне жестоки с заводчанами, могли даже ударить работника тростью.
Недовольные происходящим труженики активно поддерживали революционное движение. Например, летом 1918 года, когда по краю прокатилась волна рабочих стачек, амвросиевские цементники тоже отказались выходить на работу и даже создали молодёжный партизанский отряд.
В 1920 году заводы национализировали, а спустя год передали в управление Центральному правлению цементной промышленности Донбасса «Донбасс-цемент». После окончания гражданской войны все заводы восстановили свою работу, а построенное Южно-Глухоозёрским акционерным обществом предприятие было переименовано в Амвросиевский цементный завод № 1.
Местное население активно трудилось над восстановлением разрушенных в период гражданской войны предприятий, однако средств на это не хватало. Летом 1921 года отчаявшиеся амвросиевские цементники направили ходоков-просителей к Владимиру Ильичу Ленину, идеологу революционного движения в России и основателю СССР. Ходоками выступили трое рабочих завода — столяр Есауленко, кузнец Годнев и печник Завьялов (полные имена и отчества ходоков не известны — ред.).
Пообщавшись с цементниками, Ленин распорядился оказать заводам Амвросиевки всестороннюю поддержку. Уже в октябре того же года Москва выделила на восстановление предприятий по производству цемента 30 млн рублей. Эти деньги заводчане получили через Центральное Правление цементной промышленности и потратили не только на ремонт помещений, но и на расширение карьера с мергелем и закупку новой техники.
Благодаря помощи от властей все заводы вновь приступили к полноценной работе уже в 1922 году. Благодарные цементники отправили Владимиру Ленину приветственную телеграмму, а цементному заводу № 3 даже присвоили вождя мирового пролетариата.
Жизнь заводчан наладилась настолько, что у них появилась возможность развивать свой творческий потенциал: они открыли Клуб цементников, при котором создали свой собственный духовой оркестр.
Уже к 1923 году производственные мощности Амвросиевских цементных заводов были практически полностью восстановлены: объём производства составил 75% от довоенного. Для подготовки квалифицированных кадров при предприятиях открылись профессионально-технические курсы.
В этом же году Амвросиевка становится центром района, а спустя шесть лет — посёлком городского типа. Силами цементников в сёлах района открываются четыре клуба и четыре библиотеки, начинают работать пять сельскохозяйственных артелей.
С каждым годом местные цементные заводы достигали всё новых и новых вершин: создавались улучшенные корпуса, вводилось в строй современное оборудование, всё больше и больше увеличивались мощности. Так продолжалось вплоть до начала войны.
Оккупация Амвросиевки немецко-фашистскими захватчиками парализовала работу завода почти на два года: фашисты вошли в город в ночь на 22 октября 1941 года и оставались там 22 долгих месяца.
У захватчиков были особые планы относительно завода. Они объявили его филиалом фирмы «Герман Геринг» и собирались наладить там работу своих мастерских для создания новых танков. Однако фашистов ожидало лишь разочарование: завод был эвакуирован, часть рабочих ушла на фронт, а оставшиеся всеми силами вели партизанскую борьбу с врагом.
В первую подпольную группу, созданную райкомом партии, вошло поначалу 16 человек. Некоторые из них вынуждены были отступать с Красной Армией, оставшиеся продолжили работать на Победу. А позднее на территории Амвросиевского района действовало уже несколько подпольных групп. Они нелегально выпускали газету «Советская правда», со страниц которой призывали народ подняться на борьбу с фашистами, помогали военнопленным из лагеря на окраине Амвросиевки, собирали сведения о противнике и передавали их советскому командованию.
На борьбу с врагом встал и бывший директор цементного завода Михаил Иванович Карнаухов. Он возглавил партизанское движение.
Михаил Карнаухов (прозвище «Батя») — один из наиболее известных партизанских командиров Донбасса. Опытный боец, после гражданской войны основал в Славянске отдел Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), преобразованный позднее в первое городское отделение милиции. На Амвросиевском цементном заводе Карнаухов трудился сменным мастером карьера, однако быстро поднялся по служебной лестнице и стал директором предприятия.
Именно при Карнаухове завод освоил выпуск цементов высочайшего качества, которые потом использовались при строительстве Московского метрополитена и других важнейших строек. По ложному доносу был арестован, однако кассационный суд полностью его оправдал. В годы Великой Отечественной войны возглавил Славянский партизанский отряд («Отряд „К“»), участники которого уничтожили 1 240 немецких солдат, 12 офицеров, 62 полицая и предателя, а также взорвали три фашистских склада с боеприпасами и 35 вражеских блиндажей.
Борьбе с немецко-фашистскими захватчиками отдали свои жизни цементники В. И. Вощенко, В. В. Есауленко, В. И. Ломакин, С. А. Титовка и А. К. Чернышёв. Все они посмертно были удостоены звания Героев Советского Союза. Среди заводчан были и такие, кто прошёл всю войну, а после её окончания вернулся трудиться на завод.
В дни оккупации эсесовцы жестоко замучили за сопротивление новому режиму 211 человек, расстреляли 10 маленьких детей на глазах их матерей, 350 человек угнали в рабство. Заводы превратились в развалины. Ущерб, нанесённый инфраструктуре Амвросиевки, составил почти 15 миллионов рублей.
После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков — это случилось 23 августа 1943 года — цементники приступили к восстановлению завода. Уже через два месяца первые вагоны с продукцией были отправлены в Ростов, Сталинград, Мариуполь и Макеевку (её заводчане спасали из затопленных водой силосов).
Первые тонны нового цемента были отгружены уже зимой 1944 года. За досрочное выполнение поставленных перед заводом задач предприятие трижды награждали переходящим Красным знаменем Государственного Комитета Обороны, а в 1946 году этот почётный знак отличия передали цементникам на вечное хранение.
В 1949 году рабочим удалось полностью восстановить довоенный объём производства, за что Амвросиевский цементный завод № 1 получил высшую государственную награду СССР — орден Ленина.
В 1954 году все цементные заводы Амвросиевки, а также карьеры, в которых добывалось сырье, объединили в единое предприятие — Амвросиевский ордена Ленина цементный комбинат.
В октябре 1987 года Совет министров УССР распорядился продолжить начатую ранее реконструкцию предприятия, что позволило ещё сильнее расширить производство.
За время своего существования Амвросиевский цементный завод не раз был удостоен особого внимания со стороны Москвы и заграницы. Не было, пожалуй, ни одной «стройки века», цемент для которой не закупали бы в Амвросиевке.
Одним из наиболее значимых достижений цементников Донбасса стала разработка цемента марки 700. Его работники Амвросиевского цементного завода разработали и внедрили в качестве подарка советским властям к XXII съезду КПСС. Такую сверхпрочную продукцию до этого не производили ни на одном цементном предприятии Советского Союза.
Также в Амвросиевке разработали и освоили технологию производства сульфатостойкого портландцемента, который применяют при строительстве шахт и гидротехнических сооружений. Дело в том, что такой цемент устойчив к агрессивным средам и морской воде.
Среди заказов, выполненных цементниками Донбасса есть несколько таких, которыми они особенно гордятся. Например, продукция Амвросиевского завода использовалась при строительстве:
Байконур — первый и самый крупный в мире действующий космодром. Введён в эксплуатацию 15 мая 1957 года. Включает в себя 15 стартовых комплексов для запусков ракет-носителей, а также четыре пусковые установки для испытания межконтинентальных баллистических ракет и другую инфраструктуру. После распада СССР Байконур стал собственностью Республики Казахстан, арендуется Российской Федерацией.
Московский метрополитен — первый и крупнейший метрополитен на территории стран, входивших в состав СССР. Шестое по интенсивности использования метро в мире. Сокольническая линия — первая — открылась в 1935 году и включала в себя 13 станций.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) — один из центров науки и культуры России, входит в число старейший и крупнейших русских классических университетов. Ныне — лидер рейтинга «Три миссии университета», входит в топ лучших вузов мира (по версии глобального рейтинга RUR World University Ranking).
Магнитогорский металлургический комбинат («Магнитка») — одно из крупнейших металлургических предприятий России и СНГ. «Магнитка» — комбинат с полным циклом производства: от подготовки сырья до глубокой переработки чёрных металлов. В советское время он дважды был награждён орденом Ленина, а также получил ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. После распада СССР за большой вклад в развитие металлургии и высокие показатели производства предприятие отмечено Почётным знаком Российской Федерации «За успехи в труде». В 1981 году заводу была посвящена песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Магнитка» (её исполнял Лев Лещенко).
Помимо участия в «стройках века» Амвросиевский цементный завод выполнил ещё один срочный и необычный заказ — изготовил к 800-летию основания Москвы, которое отмечалось 7 сентября 1947 года, цветной цемент. Такой цемент используется при создании разнообразных архитектурных форм, а также для облицовочных работ. Его окрашивают при помощи различных техник в тот или иной цвет.
Произведённую Амвросиевским цементным заводом продукцию использовали также и при строительстве крупнейшей плотины на реке Нил в Египте — Асуанской высокой. Главным инженером проекта был член-корреспондент АН СССР и РАН, известный советский специалист в области гидроэнергетики Николай Александрович Малышев.
Использовался амвросиевский цемент и при строительстве Международного аэропорта «Донецк» имени С. С. Прокофьева. В 2014–2015 году этот аэропорт был разрушен в ходе боевых действий, однако те участки, при строительстве которых использовался амвросиевский цемент, не пострадали. По мнению заводчан, это в очередной раз доказывает, насколько качественна и надёжна продукция их предприятия.
В разные годы цемент из Амвросиевки импортировался в разные годы в Москву, Мурманск, Ленинград, Ростов, Ставрополь и Краснодар, а также за границу — на Кубу, в Молдову, Сирию, Иран, Италию, Испанию, Югославию и другие страны.
Амвросиевский цементный завод по праву может считаться и кузницей кадров для всего Союза.
Среди бывших заводчан — видные работники отрасли: Борис Афанасьевич Ивлиев стал впоследствии главным специалистом по цементу при Госплане СССР, Иван Константинович Мороз занял позднее пост начальника «Главвостокцемента» Министерства Промышленности строительных материалов СССР, Александр Павлович Величко возглавил Белгородский цементный завод.
Трудился на предприятии также и Сергей Николаевич Крашенинников, выпускник первого приёма Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева (ныне — Российского химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева), ставший позднее одним из крупных организаторов цементной промышленности Украины.
Среди выходцев с Амвросиевского цементного завода были также и те, кому народ доверил впоследствии руководить страной. Например, Раиса Алексеевна Ковалевская, трудившаяся в Амвросиевке машинистом вращающихся печей цеха обжига № 2, в 1970 году стала депутатом Верховного Совета СССР. А два других сотрудника цементного завода были депутатами Верховного Совета УССР: Михаил Дмитриевич Баранников — в 1959 году, а Софья Михайловна Ефременко — трижды, с 1947 по 1959 годы.
После распада Советского Союза сменилась форма собственности: завод преобразовали в открытое акционерное общество. Кризис 2008 года только осложнил положение предприятия. Однако этот период позади.
Сегодня Амвросиевский цементный завод — едва ли не единственное предприятие отрасли, изготавливающее цемент по «мокрому» способу. Этот способ более затратный, чем «сухой», однако позволяет производить самый долговечный и надёжный цемент.
Продукция предприятия имеет российские сертификаты качества. Она активно используется в ходе работ по восстановлению городов Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе и Мариуполя, пострадавшего от преступлений киевского режима в 2022 году. Поставляется амвросиевский цемент и на территорию Российской Федерации (Южный Федеральный округ).
Заводчане и по сей день продолжают внедрять новые технологии производства цемента, расширять ассортимент отгружаемой продукции. Например, освоили выпуск минеральных порошков, которые используются для приготовления асфальтобетонов и новых видов портландцементов с минеральными добавками.