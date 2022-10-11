Альфа-Банк запустил накопительный счет для малого бизнеса с автопополнением онлайн

«Мы всегда думаем о том, как помочь нашим клиентам, и понимаем, что у них ежедневно появляется много новых задач и вызовов. В таких условиях отложить или накопить деньги на что-то важное кажется сложным. Мы помогаем это сделать практически незаметно и в удобном формате, при этом деньги на счете не просто лежат, а работают и приносят доход», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.