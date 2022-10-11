Абрамченко считает необходимым сделать Российскую экологическую неделю ежегодной

Инициатива прозвучала в ходе пленарного заседания Российского экологического форума «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам». Он приурочен к Российской экологической неделе. Об этом информирует 360tv.ru.
Российская экология, считает Абрамченко, и все природоохранные объединения, экологи, волонтеры имеют право на собственную экологическую неделю. Замглавы правительства предложила проводить такое мероприятие каждый год.
Повесткой будут не только вопросы экономики замкнутого цикла. Даже сегодня нужно заниматься вопросами сбережения окружающей среды. Ныне живущие в наследство Землю не получили. Люди обязаны передать планету своим детям. Надо стараться сохранить как можно больше ресурсов, и задумываться об этом стоит уже сейчас, подчеркнула Абрамченко.
Политиком были подведены промежуточные результаты реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и озвучены планы по развитию отрасли в ближайшие годы.
За последнюю трехлетку в стране создали более 30 000 рабочих мест. Появляются уникальные российские технологии работы с мусором. В 2021 году власти выделили 1,5 миллиарда рублей на организацию раздельного сбора отходов в российских регионах. Деньги потратили на закупку контейнеров. В 2022 году на это направили один миллиард рублей, а в 2023 году выделят 500 миллионов рублей.
10 миллиардов рублей пойдет на возведение мощностей по обращению с мусором — восемь экотехнопарков построят в Российской Федерации для сортировки и утилизации отходы. Места для экотехнопарков нашли в каждом федеральном округе. К 2024 году работу завершат, заверила вице-премьер.
В Подмосковье 10-11 октября идет Российский экологический форум. Организовал событие Российский экологический оператор в рамках Российской экологической недели РЭО (10 - 16 октября).
Не так давно учредить Российскую экологическую неделю предложил глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.