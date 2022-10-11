Абрамченко считает необходимым сделать Российскую экологическую неделю ежегодной

Повесткой будут не только вопросы экономики замкнутого цикла. Даже сегодня нужно заниматься вопросами сбережения окружающей среды. Ныне живущие в наследство Землю не получили. Люди обязаны передать планету своим детям. Надо стараться сохранить как можно больше ресурсов, и задумываться об этом стоит уже сейчас, подчеркнула Абрамченко.