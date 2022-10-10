Жителей приграничного белгородского района предупредили о ежедневных громких звуках

Военно-тактические учения проходят в Валуйском горокруге. Их будут проводить с сегодняшнего дня на постоянной основе с 09:00 до 14:00.
Громкие звуки на территории могут быть связаны с учениями, предупредил Алексей Дыбов. Глава горокруга попросил жителей сохранять спокойствие.
О стрельбах и учениях Дыбов сообщал и раньше. Об этом просили сами валуйчане, обеспокоенные громкими звуками.
В то же время 10 октября в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Повреждения получил один частный жилой дом. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Напомним, что громко 10 октября было и в Белгороде. Эти звуки были связаны с утилизацией боеприпасов на полигоне. Однако некоторые информагентства сообщали о «мощных взрывах» в областном центре.