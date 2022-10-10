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Жителей приграничного белгородского района предупредили о ежедневных громких звуках

Сегодня, 09:14
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
В Валуйском горокруге с сегодняшнего дня проходят военно-тактические учения. Из-за этого на территории будут слышны громкие звуки, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

Военно-тактические учения проходят в Валуйском горокруге. Их будут проводить с сегодняшнего дня на постоянной основе с 09:00 до 14:00.

Громкие звуки на территории могут быть связаны с учениями, предупредил Алексей Дыбов. Глава горокруга попросил жителей сохранять спокойствие.

О стрельбах и учениях Дыбов сообщал и раньше. Об этом просили сами валуйчане, обеспокоенные громкими звуками.

В то же время 10 октября в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Повреждения получил один частный жилой дом. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Напомним, что громко 10 октября было и в Белгороде. Эти звуки были связаны с утилизацией боеприпасов на полигоне. Однако некоторые информагентства сообщали о «мощных взрывах» в областном центре.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Валуйский горокруг#Алексей дыбов#Учения
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