Власти соберут списки белгородских мобилизованных предпринимателей

На оперсовещании в региональном правительстве 10 октября Вячеслав Гладков рассказал, что к нему не раз при встречах с призывниками обращались с просьбами разъяснить, как быть с налоговой отчётностью. Вопросы поступали от тех, кто занимался бизнесом и получил повестку.