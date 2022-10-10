Власти соберут списки белгородских мобилизованных предпринимателей

На оперсовещании в региональном правительстве 10 октября Вячеслав Гладков рассказал, что к нему не раз при встречах с призывниками обращались с просьбами разъяснить, как быть с налоговой отчётностью. Вопросы поступали от тех, кто занимался бизнесом и получил повестку.
Вячеслав Гладков поручил замгубернатора Дмитрию Гладскому проверить списки призывников, найти предпринимателей и самозанятых и попытаться с помощью налоговой службы систематизировать помощь со стороны властей. Это необходимо для того, чтобы по возвращении на «гражданку» у белгородцев не было судов и исполнительных производств.
Губернатор добавил, что с УФССП уже удалось договориться, чтобы в случае необходимости на год отложить исполнительное производство.
Человек вернётся после службы и разберётся с той ситуацией, которая сложилась. Закрыть долги мы не можем. Но помочь тем, чтобы сейчас исполнительное производство не стало неподъёмным бременем для семьи, мы способны.
Вячеслав Гладков
Гладков также напомнил, что на федеральном уровне вышел президентский указ о возможности налоговых каникул. Губернатор пообещал сообщить подробности в ближайшее время на своей странице в соцсети.