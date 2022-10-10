В Белгородской области рост числа занятых в МСП оказался самым большим в ЦФО

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Белгородской области увеличилось с начала года на 10,7%. В августе их количество составляло 258 656 человек, в статистику вошли в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые. Это 32,5% от всех занятых на рынке труда в регионе.
Для сравнения: на конец 2021 года количество занятых в МСП в Белгородской области составило 233 726 человек. В январе показатель вырос до 234 413, а после этого ежемесячно увеличивался. Данные представила FinExpertiza на основе информации от Минэкономразвития РФ.
Примечательно, что Белгородская область продемонстрировала наибольший рост (10,7%) с начала года среди регионов Центрального Черноземья. Ненамного от неё отстали Липецкая и Тамбовская области — там число занятых в МСП выросло на 10,4%. В Курской области увеличение составило 7,5%, а в Воронежской — 8,4%.
Прирост в Белгородской области был больше, чем и в среднем по РФ и Центральному федеральному округу (9,8% и 8,9% соответственно). Обогнал регион и остальные субъекты ЦФО. Отметку в 10%, помимо Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей, преодолела также Ярославская область (10%). В Москве рост с начала года составил 9,4%.
В целом по России количество занятых в малом и среднем бизнесе в августе 2022 года впервые достигло 28 млн человек. Наибольший прирост показали Чечня (91,1%), Дагестан (88,5%), Кабардино-Балкария (55,1%), Ингушетия (35,6%), Тыва (25,4%), а наименьший — Ненецкий АО (0,4%), Сахалинская область (4%), Коми (4,6%), Архангельская область (4,6%), Чувашия (5,2%). Уменьшения ни в одном из регионов РФ не было.
При этом общее число занятых в экономике сократилось на 130 тыс. человек. Как отмечают эксперты, при росте занятости в МСП это значит, что часть сотрудников крупных организаций перешла в малый и средний бизнес.
Отметим, что губернатор Вячеслав Гладков ранее поручил составить списки мобилизованных белгородцев-предпринимателей и согласовать их с ФНС.