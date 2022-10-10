В Белгородской области рост числа занятых в МСП оказался самым большим в ЦФО

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Белгородской области увеличилось с начала года на 10,7%. В августе их количество составляло 258 656 человек, в статистику вошли в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые. Это 32,5% от всех занятых на рынке труда в регионе.