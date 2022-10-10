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В Белгородской области появились автобусы, которые отвозят родственников к военным

Вчера, 20:12
Чтобы попасть на такой автобус, следует обращаться к главе муниципалитета. Гладков рассказал, что в части могут доставить тех, кто не успел оформить брак или попрощаться.

Белгородка спросила губернатора во время прямого эфира 10 октября, будут ли организованы какие-то автобусы, которые централизованно подвозили бы родственников мобилизованных к воинским частям. Кто-то не успел попрощаться, кто-то - заключить брак.

Вячеслав Гладков ответил, что такие автобусы есть и они уже возят желающих. Отправкой транспорта занимаются главы муниципальных образований. Обращаться стоит к ним. 

Также глава региона уточнил, что при каждой части есть сотрудники правительства Белгородской области. Они помогают в различных вопросах. По вопросам заключения брака следует обращаться к ним или же к командирам частей.

 

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