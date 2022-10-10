В Белгородской области появились автобусы, которые отвозят родственников к военным

Чтобы попасть на такой автобус, следует обращаться к главе муниципалитета. Гладков рассказал, что в части могут доставить тех, кто не успел оформить брак или попрощаться.

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