В Белгородской области появились автобусы, которые отвозят родственников к военным

Белгородка спросила губернатора во время прямого эфира 10 октября, будут ли организованы какие-то автобусы, которые централизованно подвозили бы родственников мобилизованных к воинским частям. Кто-то не успел попрощаться, кто-то - заключить брак.
Вячеслав Гладков ответил, что такие автобусы есть и они уже возят желающих. Отправкой транспорта занимаются главы муниципальных образований. Обращаться стоит к ним.
Также глава региона уточнил, что при каждой части есть сотрудники правительства Белгородской области. Они помогают в различных вопросах. По вопросам заключения брака следует обращаться к ним или же к командирам частей.