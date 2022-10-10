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В Белгородской области — новая жертва обстрелов, а школы и вузы переводят на дистант

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
К вечеру 10 октября стало известно о трёх обстрелах в регионе, все школы, колледжи и вузы Белгорода и 10 районов перевели на дистанционный режим обучения, а преподавателя вуза будут судить за мошенничество.

Новые обстрелы

Утром 10 октября ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Обширные осколочные ранения получила 74-летняя женщина, она погибла. Три частных дома получили повреждения.

В то же время под обстрел попало валуйское село Конопляновка. Сработала система ПВО, однако кассеты «Точки-У» повредили частный жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей не было.

Помимо этого, 10 октября со стороны Украины обстреляли хутор Масычево в Грайворонском горокруге. О погибших и пострадавших не сообщалось. Разрушены два дома, 13 посекло осколками.

При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
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Школы уходят на дистант

Школы, колледжи и вузы в Белгороде и ещё 10 муниципалитетах перевели на дистанционный формат обучения. В таком режиме образовательные учреждения будут работать две недели.

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил это решение обеспечением безопасности детей. В детсадах, к слову, организуют дежурные группы.

На дистант перевели все школы, колледжи и вузы Белгорода
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Уголовное дело против преподавателя

Директора одного из институтов БелГУ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он при выполнении исследований по федеральной субсидии предоставил в Минобрнауки РФ заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, а полученные 14 млн рублей «обратил в свою пользу и пользу третьих лиц».

Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд.

В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Обстрелы#Погибшая#Дистанционный режим#Школы#Вузы#Колледжи#Уголовное дело
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