В Белгородской области — новая жертва обстрелов, а школы и вузы переводят на дистант

Директора одного из институтов БелГУ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он при выполнении исследований по федеральной субсидии предоставил в Минобрнауки РФ заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, а полученные 14 млн рублей «обратил в свою пользу и пользу третьих лиц».