В Белгородской области — новая жертва обстрелов, а школы и вузы переводят на дистант

Утром 10 октября ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Обширные осколочные ранения получила 74-летняя женщина, она погибла. Три частных дома получили повреждения.
В то же время под обстрел попало валуйское село Конопляновка. Сработала система ПВО, однако кассеты «Точки-У» повредили частный жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей не было.
Помимо этого, 10 октября со стороны Украины обстреляли хутор Масычево в Грайворонском горокруге. О погибших и пострадавших не сообщалось. Разрушены два дома, 13 посекло осколками.
Школы, колледжи и вузы в Белгороде и ещё 10 муниципалитетах перевели на дистанционный формат обучения. В таком режиме образовательные учреждения будут работать две недели.
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил это решение обеспечением безопасности детей. В детсадах, к слову, организуют дежурные группы.
Директора одного из институтов БелГУ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он при выполнении исследований по федеральной субсидии предоставил в Минобрнауки РФ заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, а полученные 14 млн рублей «обратил в свою пользу и пользу третьих лиц».
Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд.