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В Белгороде для беженцев устроили концерт в органном зале

Сегодня, 14:57
Фото: Bel.ru
На мероприятие пришло порядка 90 человек. Они слушали пианино и клавесин, но гвоздём программы был орган.

В органном зале филармонии провели бесплатный концерт для беженцев, на который пришло порядка 90 человек. Для них играли на пианино и клавесине, однако главным инструментом в программе был орган.

Таким образом артисты решили поддержать людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации. Перед людьми выступили органист Тимур Халиуллин, заслуженная артистка РФ Людмила Петрова, лауреат международных конкурсов Оксана Никитина – меццо-сопрано.

Тимур Халиуллин познакомил взрослых и детей со своим уникальным инструментом – настоящим органом. На концерте новыми красками прозвучали знакомые мелодии.

 

 

Фото: Бел.Ру
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#Евгений Грицков#Общество#Новости Белгорода#Беженцы#Концерт для беженцев#Орган#Тимур халиуллин
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