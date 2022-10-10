В Белгороде для беженцев устроили концерт в органном зале

В органном зале филармонии провели бесплатный концерт для беженцев, на который пришло порядка 90 человек. Для них играли на пианино и клавесине, однако главным инструментом в программе был орган.
Таким образом артисты решили поддержать людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации. Перед людьми выступили органист Тимур Халиуллин, заслуженная артистка РФ Людмила Петрова, лауреат международных конкурсов Оксана Никитина – меццо-сопрано.
Тимур Халиуллин познакомил взрослых и детей со своим уникальным инструментом – настоящим органом. На концерте новыми красками прозвучали знакомые мелодии.