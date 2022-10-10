В Белгороде будут судить директора института за мошенничество

Директора института материаловедения и инновационных технологий БелГУ обвинили в мошенничестве в сфере федеральной целевой программы. Его судьбу теперь будет решать суд.
По версии следствия, должностное лицо в период с 5 мая 2017 по 28 декабря 2018 года при проведении исследований направлял ложные данные в Минобрнауки РФ. Целью было похищение выделенных на программу денег.
Всего злоумышленник похитил из бюджета 14 млн рублей. Преступную деятельность директора института пресекли сотрудники УФСБ по Белгородской области. Уголовное дело расследовал следком. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд.