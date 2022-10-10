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У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных

Сегодня, 16:47
Фото: 1MI
Деньги якобы для помощи военнослужащим РФ собирают не по принципу «кто сколько сможет», а принудительно. На это пожаловалась жительница Губкина.

«Разъясните, пожалуйста, почему в Губкине у всех бюджетников  в школах, детских садах под угрозой увольнения забирают однодневный заработок? И ни кто сколько может. Это что за благотворительность такая, когда тебе говорят конкретную сумму? Якобы деньги на помощь военным, но не поясняют, от кого исходит инициатива. Деньги собираются наличкой», - обратилась Варвара из Белгородской области к губернатору во время вечернего прямого эфира.

Вячеслав Гладков посоветовал женщине в таком случае сразу обращаться в прокуратуру или в приёмную главы региона. 

Это недопустимо. Это бардак. Это то, что вызывает у меня бурю отрицательных эмоций. Знаю, лично узнавал, что в Губкине есть замечательная инициатива двух организаций - Союза ветеранов Афганистана и организации, которая объединяет десантников. Они собирают благотворительные средства от физлиц и предприятий, чтобы помочь нашим мобилизованным парням. Инициатива правильная. Тем более, кто их лучше знает, что может пригодиться в бою?
Вячеслав Гладков

Глава региона уточнил, что это исключительно добровольно, потому что "кто-то еле доживает от зарплаты до зарплаты". Требовать средства на благотворительность никто не имеет права.

#Татьяна Алексютина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Белгородская область#Губкин#Гладков#Деньги#Благотворительность#Сбор денег#Город Губкин#Бюджетники#Незаконно
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