У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных

«Разъясните, пожалуйста, почему в Губкине у всех бюджетников в школах, детских садах под угрозой увольнения забирают однодневный заработок? И ни кто сколько может. Это что за благотворительность такая, когда тебе говорят конкретную сумму? Якобы деньги на помощь военным, но не поясняют, от кого исходит инициатива. Деньги собираются наличкой», - обратилась Варвара из Белгородской области к губернатору во время вечернего прямого эфира.