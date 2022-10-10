У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных

«Разъясните, пожалуйста, почему в Губкине у всех бюджетников в школах, детских садах под угрозой увольнения забирают однодневный заработок? И ни кто сколько может. Это что за благотворительность такая, когда тебе говорят конкретную сумму? Якобы деньги на помощь военным, но не поясняют, от кого исходит инициатива. Деньги собираются наличкой», - обратилась Варвара из Белгородской области к губернатору во время вечернего прямого эфира.
Вячеслав Гладков посоветовал женщине в таком случае сразу обращаться в прокуратуру или в приёмную главы региона.
Это недопустимо. Это бардак. Это то, что вызывает у меня бурю отрицательных эмоций. Знаю, лично узнавал, что в Губкине есть замечательная инициатива двух организаций - Союза ветеранов Афганистана и организации, которая объединяет десантников. Они собирают благотворительные средства от физлиц и предприятий, чтобы помочь нашим мобилизованным парням. Инициатива правильная. Тем более, кто их лучше знает, что может пригодиться в бою?
Вячеслав Гладков
Глава региона уточнил, что это исключительно добровольно, потому что "кто-то еле доживает от зарплаты до зарплаты". Требовать средства на благотворительность никто не имеет права.