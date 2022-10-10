Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года президентом страны Владимиром Путиным. В этот же день соответствующие мероприятия начались во всех регионах государства, в том числе в Белгородской области и в Белгороде.
В соответствии с заявлением президента РФ и уточнениями министра обороны Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации по всей России планируется призвать 300 тысяч человек.
Что касается конкретно Белгорода, то точных данных об итогах призыва в регионе пока нет — как минимум местный военный комиссариат никакие цифры на озвучивал. Впрочем, не так давно появилась информация, что решением Минобороны России число резервистов, призываемых на военную службу в рамках частичной мобилизации в Белгороде, сокращается. По последним данным, будут набирать еще 120 граждан — такое заявление сделал глава региона Вячеслав Гладков. Им уже направлены повестки.
По словам губернатора Белгородской области, на территории региона призывать граждан в запасе еще продолжают. После его заявления у многих жителей Белгорода появились предположения, что призыв в 2022 году будут продолжать в рамках уже второй волны частичной мобилизации, а первую волну остановят.
Официальные лица заявляют, что частичная мобилизация, объявленная в России, не делится на этапы и не подразумевает так называемых волн. В частности, об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Его слова подтвердил и депутат Государственной думы Евгений Попов. Он заявил, что официальной информации о проведении второй волны частичной мобилизации и тем более третьей нет и не было.
Таким образом, отвечая на вопрос, будут ли в Белгороде в 2022 году проводить вторую волну частичной мобилизации и когда она начнется, можно предположить: в том случае, если в регионе не будет набрано достаточное количество резервистов, даже после того как завершат первую волну.
Ранее мобилизованные граждане из Белгорода, впрочем, вернулись домой — уточняется, что они подлежали призыву по ошибке. Всего таких резервистов в регионе насчитывается 145, около 20 человек пока еще оформляются для возвращения домой с военного учения.
Кого будут призывать в рамках второй волны, если она начнется, тоже неизвестно. Однако можно предположить, что правила призыва принципиально не изменятся в 2022 году.
Сегодня призываются граждане, находящиеся в запасе: рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет и старшие офицеры в возрасте до 55 лет. Приоритет при направлении повестки отдается гражданам с боевым опытом и подходящими военно-учетными специальностями.