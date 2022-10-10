Официальные лица заявляют, что частичная мобилизация, объявленная в России, не делится на этапы и не подразумевает так называемых волн. В частности, об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Его слова подтвердил и депутат Государственной думы Евгений Попов. Он заявил, что официальной информации о проведении второй волны частичной мобилизации и тем более третьей нет и не было.