Сотрудница СГОКа отмечена премией «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» учреждена в 2021 году, в текущем году она получила статус международной. Конкурс призван отметить женщин-профессионалов, достигших карьерного успеха, высоких результатов в работе, привнесших вклад в развитие предприятий и отрасли и являющихся достойным примером для коллег.