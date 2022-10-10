Сотрудница СГОКа отмечена премией «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Сотрудница комбината победила в номинации «Лидер будущего».
Яна Храмова занимает должность мастера кислородной станции участка газоснабжения с ноября 2021 года, состоит в кадровом резерве на должность «начальник участка котельных». В числе ее основных обязанностей — обеспечение подразделений комбината, выполняющих ремонт оборудования, кислородными баллонами и газообразным кислородом.
В 2018 году Яна Храмова отмечена благодарственным письмом генерального директора Стойленского ГОКа за активную позицию и плодотворную работу в развитии Производственной системы НЛМК.
Для конкурсной комиссии соискатели премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» представили информацию о предприятии, рассказали об опыте работы в ней и достижениях в своей производственной деятельности.
Всего было подано более 400 заявок от женщин — работниц 40 компаний и их филиалов, расположенных в 90 городах России и стран СНГ. Победителей определяли среди 100 финалисток.
Для справки
Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» учреждена в 2021 году, в текущем году она получила статус международной. Конкурс призван отметить женщин-профессионалов, достигших карьерного успеха, высоких результатов в работе, привнесших вклад в развитие предприятий и отрасли и являющихся достойным примером для коллег.