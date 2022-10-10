Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудница СГОКа отмечена премией «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Сегодня, 12:21
Фото: Стойленский ГОК
Мастер кислородной станции энергоцеха Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Яна Храмова вошла в число победителей премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли», которая учреждена российским филиалом международной организации Women in Mining при поддержке промышленных компаний.

Сотрудница комбината победила в номинации «Лидер будущего».

Яна Храмова занимает должность мастера кислородной станции участка газоснабжения с ноября 2021 года, состоит в кадровом резерве на должность «начальник участка котельных». В числе ее основных обязанностей — обеспечение подразделений комбината, выполняющих ремонт оборудования, кислородными баллонами и газообразным кислородом.

В 2018 году Яна Храмова отмечена благодарственным письмом генерального директора Стойленского ГОКа за активную позицию и плодотворную работу в развитии Производственной системы НЛМК.

Для конкурсной комиссии соискатели премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» представили информацию о предприятии, рассказали об опыте работы в ней и достижениях в своей производственной деятельности.

Всего было подано более 400 заявок от женщин — работниц 40 компаний и их филиалов, расположенных в 90 городах России и стран СНГ. Победителей определяли среди 100 финалисток.

Для справки

Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» учреждена в 2021 году, в текущем году она получила статус международной. Конкурс призван отметить женщин-профессионалов, достигших карьерного успеха, высоких результатов в работе, привнесших вклад в развитие предприятий и отрасли и являющихся достойным примером для коллег.

Читайте также:
Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по северной ходьбеНа Стойленском ГОКе наградили лучших слесарей-ремонтниковСтойленский ГОК запустил новый профориентационный проект «Стойленцы NEXT»
#Стойленский ГОК#Конкурс#Победители#Премия#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11