РЭО: Количество проектов по созданию мусорных заводов выросло с 7 до нескольких сотен

“В конце 2020 года мы посчитали наличие готовых к финансированию проектов в области развития сферы ТКО в стране. Их было не больше 7 на всю страну. То есть не государство не было готово развивать инфраструктуру, а не были готовы инвесторы, власти регионов, региональные операторы. Все проекты, которые сейчас финансируются посредством зеленых облигаций, — это проекты, простимулированные нашей мерой поддержки, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, в том числе банками, ну и самим РЭО”, – приводит слова Дениса Буцаева tass.ru.
Буцаев также добавил, что сейчас у Российского экологического оператора уже есть несколько сотен проектов, которые планируется реализовать посредством данного инструмента. Все это Буцаев озвучил в ходе своего выступления на сессии “Зеленые облигации – ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами”.
Одна из самых масштабных задач по развитию инфраструктуры отрасли обращения с ТКО, по мнению Дениса Буцаева, – создание инвестиционной привлекательности отрасли. Он подчеркнул, что инструментом снижения привлечения денежных средств стало субсидирование ключевой ставки. Это сделало отрасль гораздо привлекательнее.
В прошлом году правительство одобрило РЭО выкуп облигационного займа, через который в прошлом году он профинансировал 5 проектов на сумму 6,1 млрд руб. В текущем году в планах – профинансировать 14 проектов на сумму порядка 9 млрд руб. Кроме того, правительство одобрило РЭО выпуск зеленых облигаций на общую сумму 100 млрд рублей. Их выпуск будет осуществляться в течение 2022-2024 гг.
В рамках сессии “Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами” выступили множество экспертов.
Российский экологический форум проходит с 10 по 11 октября текущего года в Московской области. Мероприятие организовано РЭО и проводится в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября.
Инициатор серии мероприятий экологической направленности – Российской экологический оператор. В течение недели по всей стране также состоятся субботники, акции по сбору вторичного сырья (электроники, макулатуры) и экскурсии на заводы по переработке мусора.