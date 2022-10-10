РЭО: Количество проектов по созданию мусорных заводов выросло с 7 до нескольких сотен

“В конце 2020 года мы посчитали наличие готовых к финансированию проектов в области развития сферы ТКО в стране. Их было не больше 7 на всю страну. То есть не государство не было готово развивать инфраструктуру, а не были готовы инвесторы, власти регионов, региональные операторы. Все проекты, которые сейчас финансируются посредством зеленых облигаций, — это проекты, простимулированные нашей мерой поддержки, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, в том числе банками, ну и самим РЭО”, – приводит слова Дениса Буцаева tass.ru.