Пять тонн гумпомощи получило Марфо-Мариинское сестричество в Белгороде из Беларуси

В Марфо-Мариинское сестричество привезли пять тонн гумпомощи из Белоруссии. Груз поступил в штаб помощи беженцам.
В Беларуси работает благотворительный фонд имени Алексея Талая. Он оказывает помощь инвалидам и сиротам. В фонд поступило множество обращений по сбору необходимых вещей для мирного населения Донбасса и Украины.
Люди собирали продукты, медикаменты, детское питание и средства гигиены. Точки приёма помощи открылись в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилёве и Орше. Часть из собранных вещей отправилась в Белгородскую область.