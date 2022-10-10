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Пять тонн гумпомощи получило Марфо-Мариинское сестричество в Белгороде из Беларуси

Сегодня, 12:35
Фото: телеграм-канал Марфо-Мариинского монастыря
Гуманитарный груз поступил в штаб помощи беженцам, сообщило сестричество в своём телеграм-канале.
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Беженцы

В Марфо-Мариинское сестричество привезли пять тонн гумпомощи из Белоруссии. Груз поступил в штаб помощи беженцам.

В Беларуси работает благотворительный фонд имени Алексея Талая. Он оказывает помощь инвалидам и сиротам. В фонд поступило множество обращений по сбору необходимых вещей для мирного населения Донбасса и Украины.

Люди собирали продукты, медикаменты, детское питание и средства гигиены. Точки приёма помощи открылись в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилёве и Орше. Часть из собранных вещей отправилась в Белгородскую область.

 

Фото: телеграм-канал Марфо-Мариинского монастыря
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#Общество#Беженцы#Белгород#Марфо-мариинский монастырь#Гуманитарная помощь#Беларусь#Наталья Корявых
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