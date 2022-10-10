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Путин: Москва будет жёстко отвечать на теракты на территории России

Сегодня, 11:30
Москва будет жёстко отвечать на теракты, организованные украинскими властями на территории РФ, заявил Владимир Путин на заседании Совбеза.

На заседании Совета безопасности президент заявил, что Москва ответит на теракты, организованные украинской стороной на территории РФ. Он добавил, что за организацией взрыва на Крымскому мосту стоят власти Украины.

По его словам, после экспертиз было установлено, что это был теракт. Он направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры, подчеркнул Путин. Вину президент возлагает на СБУ.

Глава государства обвиняет Украину и в попытках совершения террористических актов на Курской АЭС. Уточняется, что речь о подрывах линии высокого класса напряжения. Принятые меры помогли минимизировать ущерб.

Также российский лидер уверен, что украинские власти пытались организовать подрыв газотранспортной системы «Турецкий поток». По словам Путина, «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Тем временем практически по всем крупным городам Украины нанесены ракетные удары. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты на Украине поражены, а цель достигнута. В ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

#Общество#Операция на Украине#Владимир Путин#Наталья Корявых
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