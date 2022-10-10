Путин: Москва будет жёстко отвечать на теракты на территории России

Тем временем практически по всем крупным городам Украины нанесены ракетные удары. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты на Украине поражены, а цель достигнута. В ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.