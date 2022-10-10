При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина

Утром 10 октября со стороны Украины вновь начался обстрел Шебекино. В этот раз без жертв не обошлось.
Погибла 74-летняя женщина. По словам Вячеслава Гладкова, у неё были обширные осколочные ранения.
По предварительным данным, повреждения получили три частных домовладения. На место происшествия уже прибыли глава Шебекинского горокруга и оперативные службы.
Шебекино обстреливали и 8 октября. Повреждения получила только линия электропередачи. Пострадавших не было. В тот же день ВСУ обстреляли село Бирюч в Валуйском горокруге, Грайворон и хутор Тополи, а также Тишанку в Волоконовском районе.
Отметим, что 10 октября под обстрел попало село Конопляновка в Валуйском горокруге. Жители не пострадали, но повреждён один частный дом.