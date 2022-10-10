При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина

Шебекино обстреливали и 8 октября. Повреждения получила только линия электропередачи. Пострадавших не было. В тот же день ВСУ обстреляли село Бирюч в Валуйском горокруге, Грайворон и хутор Тополи, а также Тишанку в Волоконовском районе.