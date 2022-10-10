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При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина

Сегодня, 08:29
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
У неё были обширные осколочные ранения, сообщил Вячеслав Гладков. ВСУ вновь принялись обстреливать Шебекино 10 октября. Есть разрушения.
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Обстрел

Утром 10 октября со стороны Украины вновь начался обстрел Шебекино. В этот раз без жертв не обошлось.

Погибла 74-летняя женщина. По словам Вячеслава Гладкова, у неё были обширные осколочные ранения.

По предварительным данным, повреждения получили три частных домовладения. На место происшествия уже прибыли глава Шебекинского горокруга и оперативные службы.

Шебекино обстреливали и 8 октября. Повреждения получила только линия электропередачи. Пострадавших не было. В тот же день ВСУ обстреляли село Бирюч в Валуйском горокруге, Грайворон и хутор Тополи, а также Тишанку в Волоконовском районе. 

Отметим, что 10 октября под обстрел попало село Конопляновка в Валуйском горокруге. Жители не пострадали, но повреждён один частный дом. 

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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Погибшая#ВСУ#Повреждения#Инна Рогова
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