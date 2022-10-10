Подвоз детей в приграничные белгородские школы отменили из-за обстрелов

Глава региона назвал оперативную обстановку в области небезопасной. В приграничных районах решили отменить подвоз в зоне 15 км от границы. Школы Валуйского, Грайворонского и Шебекинского горокругов остаются закрытыми. Дети обучаются дистанционно.
По словам Гладкова, количество обстрелов за выходные увеличилось. Это послужило причиной принятия вышеуказанного решения. Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.
Ранее сообщалось, что в Валуйском и Шебекинском горокругах дети будут учиться удалённо. Гладков тогда заявил, что текущая ситуация не позволяет вернуть очное обучение.
Также глава региона сообщил, что продолжает беседовать с мобилизованными. Часто звучат вопросы про кредитные каникулы. Проблема решалась на федеральном уровне. Соответствующий закон Владимир Путин уже подписал.