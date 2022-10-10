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Подвоз детей в приграничные белгородские школы отменили из-за обстрелов

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI

В школах приграничных районов Белгородской области продлили дистанционное обучение

В Шебекинском, Грайворонском, Валуйском горокругах школы на дистанционке, в 15 км от границы в других муниципалитетах подвоз отменяют, рассказал в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона назвал оперативную обстановку в области небезопасной. В приграничных районах решили отменить подвоз в зоне 15 км от границы. Школы Валуйского, Грайворонского и Шебекинского горокругов остаются закрытыми. Дети обучаются дистанционно.

По словам Гладкова, количество обстрелов за выходные увеличилось. Это послужило причиной принятия вышеуказанного решения. Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

Ранее сообщалось, что в Валуйском и Шебекинском горокругах дети будут учиться удалённо. Гладков тогда заявил, что текущая ситуация не позволяет вернуть очное обучение.

Также глава региона сообщил, что продолжает беседовать с мобилизованными. Часто звучат вопросы про кредитные каникулы. Проблема решалась на федеральном уровне. Соответствующий закон Владимир Путин уже подписал. 

 

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#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Обстрелы#Приграничные районы#Подвоз детей в школы отменён#Наталья Корявых
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