Подвоз детей в приграничные белгородские школы отменили из-за обстрелов

В школах приграничных районов Белгородской области продлили дистанционное обучение

В Шебекинском, Грайворонском, Валуйском горокругах школы на дистанционке, в 15 км от границы в других муниципалитетах подвоз отменяют, рассказал в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков.