По нацпроекту в Белгородской области обустроили 24 км тротуаров

В Белгородской области построили и отремонтировали 24 км тротуаров. Работы прошли в Борисовке, Драгунском и Северном в Белгородском районе, в корочанском хуторе Должик и шебекинском селе Верхнеберёзово.
Всего в регионе в этом году в порядок привели 99 участков дорог, на 19 из них обустроили тротуары. Для удобства маломобильных групп населения тротуары сделали с пониженным бордюрным камнем или съездами.
Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Напомним, что в Белгороде по программе ремонтируют мост и путепровод на улицах Волчанской и Студенческой.