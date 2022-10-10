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По нацпроекту в Белгородской области обустроили 24 км тротуаров

Сегодня, 12:57
Фото: минтранс Белгородской области
В этом году их привели в порядок в Белгородском, Борисовском, Корочанском районах и Шебекинском горокруге. Для маломобильных групп населения тротуары сделали с пониженным бордюрным камнем, сообщили в региональном минтрансе.

В Белгородской области построили и отремонтировали 24 км тротуаров. Работы прошли в Борисовке, Драгунском и Северном в Белгородском районе, в корочанском хуторе Должик и шебекинском селе Верхнеберёзово.

Всего в регионе в этом году в порядок привели 99 участков дорог, на 19 из них обустроили тротуары. Для удобства маломобильных групп населения тротуары сделали с пониженным бордюрным камнем или съездами.

Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в Белгороде по программе ремонтируют мост и путепровод на улицах Волчанской и Студенческой.

Фото: минтранс Белгородской области
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#Общество#Касается каждого#Дороги#Белгородская область#Тротуар#Нацпроект#Инна Рогова
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