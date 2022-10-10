Павлюченко не смог помешать белгородскому «Салюту» победить в Ногинске

Первый гол на 6-й минуте забил Николай Бояркин, он же отличился повторно на 83-й минуте, уже после того, как шестью минутами ранее «Знамя» счёт сравняло. На 90-й минуте матча ещё один мяч в ворота хозяев забил вышедший на замену Алексей Курзенев.