Павлюченко не смог помешать белгородскому «Салюту» победить в Ногинске

Роман Павлюченко не смог помешать ФК «Салют» обыграть ногинское «Знамя». Матч закончился счётом 3:1 в пользу белгородской команды.
Первый гол на 6-й минуте забил Николай Бояркин, он же отличился повторно на 83-й минуте, уже после того, как шестью минутами ранее «Знамя» счёт сравняло. На 90-й минуте матча ещё один мяч в ворота хозяев забил вышедший на замену Алексей Курзенев.
Выиграть «Знамени» не помогло наличие Романа Павлюченко, экс-игрока лондонского «Тоттенхэма» и московского «Спартака».
«Салют» продолжает лидировать в подгруппе 2 с 33 очками. Ему уступает ФК «Калуга», заработавший 32 очка. Следующий матч белгородская команда сыграет с раменским «Сатурном» 15 октября.