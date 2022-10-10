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Павлюченко не смог помешать белгородскому «Салюту» победить в Ногинске

Сегодня, 15:06
Футбольный клуб обыграл ногинское «Знамя» со счётом 3:1.

Роман Павлюченко не смог помешать ФК «Салют» обыграть ногинское «Знамя». Матч закончился счётом 3:1 в пользу белгородской команды.

Первый гол на 6-й минуте забил Николай Бояркин, он же отличился повторно на 83-й минуте, уже после того, как шестью минутами ранее «Знамя» счёт сравняло. На 90-й минуте матча ещё один мяч в ворота хозяев забил вышедший на замену Алексей Курзенев.

Выиграть «Знамени» не помогло наличие Романа Павлюченко, экс-игрока лондонского «Тоттенхэма» и московского «Спартака». 

«Салют» продолжает лидировать в подгруппе 2 с 33 очками. Ему уступает ФК «Калуга», заработавший 32 очка. Следующий матч белгородская команда сыграет с раменским «Сатурном» 15 октября.

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#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Футбол#ФК «Салют Белгород»#Знамя#Вторая лига#Наталья Корявых
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