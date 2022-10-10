Нижегородцы назвали главные события своего региона за последние 20 лет

Между Бором и Нижним Новгородом протянута канатная переправа через реку Волгу. Воздушная дорога позволяет без заторов добираться из одного района города в другой, а по пути нижегородцы любуются живописной панорамой. Следует отметить, что канатная дорога гондольного типа является единственной в РФ и Европе с пролетом над судоходной рекой в 861,21 м. Ее занесли в Книгу рекордов России и Европы.