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Нижегородцы назвали главные события своего региона за последние 20 лет

Сегодня, 09:58
Холдинг 1MI и АНО «ИРИ» представляют нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Журналисты и социологи рассказывают об эпизодах современной истории, которые больше всего сказались на жизни молодежи. В исследовании участвуют россияне в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов страны.

В фокусе внимания авторов федерального проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня — Нижний Новгород, пишет tagilcity.ru.

В городе открыли ФОК «Легенда», вместивший в себя два зала, три бассейна, зал для единоборств и тренажерный зал. В следующем году сдадут в эксплуатацию ФОК, строительство которого стартовало в 2014-м, но впоследствии было заморожено. Общая сумма проекта составила 800 миллионов рублей.

Между Бором и Нижним Новгородом протянута канатная переправа через реку Волгу. Воздушная дорога позволяет без заторов добираться из одного района города в другой, а по пути нижегородцы любуются живописной панорамой. Следует отметить, что канатная дорога гондольного типа является единственной в РФ и Европе с пролетом над судоходной рекой в 861,21 м. Ее занесли в Книгу рекордов России и Европы. 

Завершена реконструкция Нижне-Волжской набережной, которая представляет собой одну из наиболее протяженных улиц на территории исторического центра Нижнего Новгорода. Набережную оснастили велосипедными и пешеходными дорожками, газонами и лестницами, уложили брусчатку. Благоустроена территория, занимающая площадь около 90 тысяч квадратных метров. 

Нижне-Волжская набережная получила также новую достопримечательность — там установлен памятник серебристому оленю, являющемуся символом города. Скульптуру создал венгерский мастер Габор Миклош Жоке. Памятник появился в качестве знака культурного обмена между Россией и Венгрией.

В преддверии чемпионата мира по футболу, состоявшегося в 2018 году, в Нижнем Новгороде построили стадион с одноименным названием. На нем прошли несколько матчей. Проект обошелся в 18 миллиардов рублей. В настоящее время на стадионе «Нижний Новгород» проходят тренировки домашнего футбольного клуба премьер-лиги РФ. Кроме того, на стадионе проводят различные культурно-массовые мероприятия.

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