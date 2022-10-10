Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На дистант перевели все школы, колледжи и вузы Белгорода

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI
Эту же меру ввели ещё в 10 муниципалитетах. Детсады будут работать в режиме дежурных групп, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На две недели на дистанционный формат обучения переходят школы, колледжи и вузы в нескольких районах региона. Мера действует в Белгороде, а также в следующих муниципалитетах:

  • Белгородский район,
  • Борисовский район,
  • Вейделевский район,
  • Волоконовский район,
  • Краснояружский район,
  • Ровеньский район,
  • Валуйский горокруг,
  • Грайворонский горокруг,
  • Шебекинский горокруг,
  • Яковлевский горокруг.

Детсады на перечисленных территориях будут работать в формате дежурных групп.

Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем всё, чтобы наши дети находились в безопасных условиях.
Вячеслав Гладков

Одним из первых о переходе на дистанционный режим обучения сообщил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Он объяснил это действующим в регионе высоким уровнем террористической опасности.

Читайте также:
В ещё одном горокруге Белгородской области школы перевели на дистант из-за обстреловВ Белгородском районе дополнительно не будут переводить школы на дистантВ белгородском минобразования не назвали школы, которые перевели на дистант
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11