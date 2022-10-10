На дистант перевели все школы, колледжи и вузы Белгорода

На две недели на дистанционный формат обучения переходят школы, колледжи и вузы в нескольких районах региона. Мера действует в Белгороде, а также в следующих муниципалитетах:
Детсады на перечисленных территориях будут работать в формате дежурных групп.
Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем всё, чтобы наши дети находились в безопасных условиях.
Вячеслав Гладков
Одним из первых о переходе на дистанционный режим обучения сообщил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Он объяснил это действующим в регионе высоким уровнем террористической опасности.