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Море полотен Айвазовского в стенах Донецкого музея
Сегодня, 18:20
Крымский живописец армянского происхождения Ованнес Айвазян — Иван Константинович Айвазовский — самый известный и самый плодовитый художник-маринист в мире.
Им создано около 6000 (!) картин, экспонирующихся в галереях по всему миру. Именно он
смог воплотить на своих полотнах иллюзию «живого моря»: глядя на картины вы
буквально слышите звук воды и чувствуете бриз, а сами волны — будто «оживают».
Три такие картины находятся в Донецком республиканском художественном музее. О них
— в новом выпуске проекта «В рамках Донбасса».
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