Мэр Белгорода нашёл недочёты в состоянии подвалов многоквартирных домов

Состояние подвалов МКД в Белгороде выборочно проверил мэр Антон Иванов. Градоначальник поручил провести уборку и проследить за температурой в помещениях. Сделать это должны управляющие компании.
Вместе с тем, отметил Иванов, у белгородцев не было вопросов по объявлениям и наличию ключей от подвалов. Мэр попросил горожан и дальше сообщать о нарушениях, чтобы затем он поручил УК отработать обращения.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что ключи от подвала МКД должны храниться на первом этаже. Планировалось, что их раздадут старшим по подъездам, активистам, председателям советов домов и добросовестным жителям.
Помимо подвалов, белгородцам предложили прятаться в случае ЧС в торговых и офисных центрах, а также в автопаркингах.