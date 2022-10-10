Корпорацией ЖБК-1 построены первые умные дома в Белгородской области

Жилой комплекс отмечен дипломом класса «Е» — базовый умный дом. Чтобы достичь этого уровня, застройщику необходимо было выполнить пять минимальных требований. В частности, обеспечить ЖК автоматизированным сбором и передачей в управляющую компанию данных о потреблении электричества, холодной и горячей воды, оборудовать общедомовым видеонаблюдением, удаленным доступом жильцов (подъезд) и транспорта (паркинг), а также автоматизировать работу УК с заявками жильцов через web-приложение. Стоит отметить, что при отсутствии хотя бы одной из этих функций, многоквартирный дом не проходил отбор.