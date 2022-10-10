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Корпорацией ЖБК-1 построены первые умные дома в Белгородской области

Сегодня, 10:00
Фото: Корпорация ЖБК-1
Многоквартирные дома в составе Белгородского жилого комплекса «На Некрасова» от ЖБК-1 внесены в реестр умных домов РФ. Всего в стране в этом году реализовано 40 проектов из 12 регионов.

Ранее в Белгородской области такие дома не строили.  Вручение диплома состоялось в Москве, в рамках конференции «Цифровизация в девелопменте». Ее инициатором выступил авторитетный портал «Единый реестр застройщиков РФ» (ЕРЗ. РФ). =

Конференция стала первым публичным мероприятием в России, на котором совместно и на высоком уровне органы власти, застройщики, IT-компании и УК обсудили вопросы цифровизации жилья. Здесь же состоялось присвоение новостройкам России классов умного дома и вручение соответствующих дипломов

Фото: Корпорация ЖБК-1

Строительство жилого комплекса «На Некрасова» в северной части Белгорода корпорация ЖБК-1 закончила в этом году. ЖК состоит из трех домов (9, 12 и 15 этажей) и подземного автопаркинга.

Жилой комплекс отмечен дипломом класса «Е» —  базовый умный дом. Чтобы достичь этого уровня, застройщику необходимо было выполнить пять минимальных требований. В частности, обеспечить ЖК автоматизированным сбором и передачей в управляющую компанию данных о потреблении электричества, холодной и горячей воды, оборудовать общедомовым видеонаблюдением, удаленным доступом жильцов (подъезд) и транспорта (паркинг), а также автоматизировать работу УК с заявками жильцов через web-приложение. Стоит отметить, что при отсутствии хотя бы одной из этих функций, многоквартирный дом не проходил отбор.

Уже на стадии проектирования мы планировали строительство удобного и безопасного жилого комплекса. Не опираясь ни на какие конкурсные критерии, корпорация ЖБК-1 построила дома, которые имеют огороженную закрытую территорию, подземный паркинг, автоматическую передачу данных по ресурсам, видеонаблюдение, ограниченный доступ на территорию по спецключам. Наше Жилищное управление давно успешно работает с жильцами в приложении «Дом контроль», оперативно реагируя на обращения. Как оказалось, это как раз те требования, которые нужно было выполнить, чтобы дома были признаны умными.
Александр Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»

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#Город#Белгород#Корпорация ЖБК-1#Строительство#«умный» дом
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