Как донецкие травматологи спасали шахтеров прямо в забое

Основоположнику хирургии, автору труда «Начало общей военно-полевой хирургии» Николаю Пирогову принадлежит фраза: «Война - это травматическая эпидемия». В ее справедливости на собственном опыте убедились донецкие травматологи. «Когда 27 мая 2014 года нам привезли первых травмированных, мы поняли, что в наш дом пришла война. Раненных нам привозили по 20-30 человек ежедневно. В то время нас оставалось всего 140 сотрудников, включая санитарок и работников хозчасти. Мы сначала дежурили сутки через двое, а затем сутки через сутки и даже трое суток через сутки. Одной из медсестер (средний медперсонал был в особенном дефиците – прим.) пришлось дежурить шестеро суток подряд, потому что был самый настоящий конвейер из раненных людей», - вспоминает заместитель директора РТЦ Вадим Оноприенко.