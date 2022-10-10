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Как быть, если белгородца мобилизовали, а деньги за долги продолжают списывать

Вчера, 20:25

Как быть, есть приставы продолжают списывать деньги за долги мобилизованного

Вячеслав Гладков разъяснил, что списывать деньги и блокировать счета за долги мобилизованного не должны. Все исполнительные производства приостановлены.

«Мужа мобилизовали. Приставы всё равно блокируют банковские карты — снимают деньги несмотря на то, что написали заявление на приостановку взысканий ещё неделю назад. Кто найдёт управу на них?», — спросила Надежда из Белгородской области губернатора Вячеслава Гладкова.

В ходе прямого эфира вечером 10 октября глава региона дал ответ на этот вопрос. По данным чиновника, по всем мобилизованным приостановили исполнительные производственные.

Если вы написали заявление, должны было уже всё приостановиться. Проговорил с главным судебным приставом, отдал вашу фамилию. Надеюсь, что за завтрашний день все вопросы решат. Если нет, надеюсь, вы молчать не будете. Буду тогда сам искать причины, почему не выполняются поручения.
Вячеслав Гладков
#Общество#Экономика#Военные#Эксклюзив#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Гладков#Мобилизованные#Долги#Приставы#Татьяна Алексютина
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