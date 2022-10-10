Как быть, если белгородца мобилизовали, а деньги за долги продолжают списывать

«Мужа мобилизовали. Приставы всё равно блокируют банковские карты — снимают деньги несмотря на то, что написали заявление на приостановку взысканий ещё неделю назад. Кто найдёт управу на них?», — спросила Надежда из Белгородской области губернатора Вячеслава Гладкова.