Как быть, если белгородца мобилизовали, а деньги за долги продолжают списывать

«Мужа мобилизовали. Приставы всё равно блокируют банковские карты — снимают деньги несмотря на то, что написали заявление на приостановку взысканий ещё неделю назад. Кто найдёт управу на них?», — спросила Надежда из Белгородской области губернатора Вячеслава Гладкова.
В ходе прямого эфира вечером 10 октября глава региона дал ответ на этот вопрос. По данным чиновника, по всем мобилизованным приостановили исполнительные производственные.
Если вы написали заявление, должны было уже всё приостановиться. Проговорил с главным судебным приставом, отдал вашу фамилию. Надеюсь, что за завтрашний день все вопросы решат. Если нет, надеюсь, вы молчать не будете. Буду тогда сам искать причины, почему не выполняются поручения.
Вячеслав Гладков