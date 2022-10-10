Из-за сигнала о минировании эвакуировали здание правительства Белгородской области

С начала СВО в Белгороде и области неоднократно проводили эвакуации из-за сообщений о минированиях. Поступали они в школы, редакции СМИ, на автовокзалы, в торговые центры и кинотеатры, на таможенный пост. К счастью, угрозы во всех этих случаях не подтвердились.