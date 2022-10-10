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Из-за сигнала о минировании эвакуировали здание правительства Белгородской области

Сегодня, 08:42
Фото: телеграм-канал правительства Белгородской области
Все работники покинули помещения. На месте уже работают оперативные службы, сообщили в региональном правительстве.

10 октября поступило сообщение о минировании здания правительства Белгородской области. После этого все сотрудники покинули помещение.

На месте инцидента работают оперативные службы.

Фото: телеграм-канал правительства Белгородской области

С начала СВО в Белгороде и области неоднократно проводили эвакуации из-за сообщений о минированиях. Поступали они в школы, редакции СМИ, на автовокзалы, в торговые центры и кинотеатры, на таможенный пост. К счастью, угрозы во всех этих случаях не подтвердились.

Отметим, что здание регионального правительства уже эвакуировали в конце марта из-за звонка о минировании. 

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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Правительство#Эвакуация#Минирование#Инна Рогова
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