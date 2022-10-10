Гладков поручил создать реестр родственников мобилизованных для оказания медпомощи

В ходе оперативного совещания губернатор Вячеслав Гладков поручил министру здравоохранения Андрею Иконникову взять списки в военном комиссариате мобилизованных белгородцев и через участковых врачей и педиатров сформировать реестр родственников: жён, детей, родителей. Это необходимо, чтобы своевременно оказывать медпомощь семьям.
Много встречался за последнюю неделю с мобилизованными. Большинство переживает за состояние стареньких родителей, жён, которые должны родить, за детей, которые имеют заболевания. Мне нужно чётко понимать, какие необходимо ресурсы для того, чтобы выполнить наш долг перед семьями. Их не так много. Ресурсов достаточно. Всё, что нужно, — организовать работу.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что помощь будут оказывать и тем семьям, которые жили в гражданских браках, а также тем, кто находится в разводе, но остались дети.