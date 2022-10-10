Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет

На оперсовещании в региональном правительстве 10 октября заявили об уменьшении средств областного бюджета на общую сумму 2,2 млрд рублей. Причём по линии областного минсоцзащиты населения уменьшение составит 816 млн рублей. Как пояснил министр финансов Владимир Боровик, произойдёт это по большим позициям: юбилейным датам, выплатам пособий малоимущим гражданам, детям войны, детским пособиям.
«Это чисто технические вопросы, связанные с уточнением контингента получателей данных видов помощи», — уточнил Владимир Боровик.
Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь уточнил, что белгородцы от этого сокращения не пострадают.
Ни по одному человеку сокращения выплат нет. Они исходили из того, что минсоцзащиты рассчитывал по максимальному количеству, но, к сожалению, есть движение по детям войны — естественная убыль населения, возрастные люди уходят из жизни. Мы этот процесс не можем остановить. А по поводу детей от 3 до 7 лет — семьям всё выплачивается, но технически расчёт был сделан по максимуму. То есть никого не забыли, излишек отправляется обратно в бюджет.
Вячеслав Гладков