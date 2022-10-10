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Эксперты Роскачества не оценили кормовой запах и привкус молока «Авида»

Сегодня, 14:08
Фото: Роскачество
Замечания у специалистов возникли и к схеме пастеризации молока. По совокупности всех достоинств и недостатков белгородский продукт занял девятое место в рейтинге.

Роскачество проверило пастеризованное молоко, произведённое в разных регионах России. Белгородскую область в исследовании предоставила «Авида» с массовой долей жира 3,2%.

Эксперты установили, что в молоке нет консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), растительных жиров, антбиотиков. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Молоко хорошо профильтровано, механических примесей в нём не обнаружили. Продукт признали безопасным, пищевая ценность и объём, указанные на упаковке, соответствуют заявленным.

Вместе с тем у экспертов возникли вопросы к пастеризации молока. Дело в том, что содержание β-лактоглобулина в продукте ниже установленного опережающим стандартом Роскачества. Это может означать, что пастеризация проводилась с превышением температуры или времени. Помимо этого, участников испытания смутил кормовой запах и привкус молока.

Белгородский продукт в итоге набрал 4,62 балла. Это позволило ему занять девятое место в общем рейтинге.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Роскачество#Авида#Молоко
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