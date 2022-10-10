Эксперты Роскачества не оценили кормовой запах и привкус молока «Авида»

Вместе с тем у экспертов возникли вопросы к пастеризации молока. Дело в том, что содержание β-лактоглобулина в продукте ниже установленного опережающим стандартом Роскачества. Это может означать, что пастеризация проводилась с превышением температуры или времени. Помимо этого, участников испытания смутил кормовой запах и привкус молока.