Эксперты Роскачества не оценили кормовой запах и привкус молока «Авида»

Роскачество проверило пастеризованное молоко, произведённое в разных регионах России. Белгородскую область в исследовании предоставила «Авида» с массовой долей жира 3,2%.
Эксперты установили, что в молоке нет консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), растительных жиров, антбиотиков. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Молоко хорошо профильтровано, механических примесей в нём не обнаружили. Продукт признали безопасным, пищевая ценность и объём, указанные на упаковке, соответствуют заявленным.
Вместе с тем у экспертов возникли вопросы к пастеризации молока. Дело в том, что содержание β-лактоглобулина в продукте ниже установленного опережающим стандартом Роскачества. Это может означать, что пастеризация проводилась с превышением температуры или времени. Помимо этого, участников испытания смутил кормовой запах и привкус молока.
Белгородский продукт в итоге набрал 4,62 балла. Это позволило ему занять девятое место в общем рейтинге.