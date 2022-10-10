Двое молодых белгородцев устроили потасовку из-за обоюдных претензий к внешнему виду

На одной из улиц Белгорода подрались 17-летний и 18-летний местные жители. У них возникли взаимные претензии к внешнему виду. Словесная перепалка закончилась дракой, в результате которой более младший по возрасту участник ударил старшего кулаком в лицо. Парень упал и ударился головой об асфальт.
Пострадавшего госпитализировали. Медики установили, что у 18-летнего белгородца — перелом черепа. О происшествии врачи сообщили в полицию.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Максимально суровое наказание по этой статье — до шести месяцев ареста.