Двое молодых белгородцев устроили потасовку из-за обоюдных претензий к внешнему виду

На одной из улиц Белгорода подрались 17-летний и 18-летний местные жители. У них возникли взаимные претензии к внешнему виду. Словесная перепалка закончилась дракой, в результате которой более младший по возрасту участник ударил старшего кулаком в лицо. Парень упал и ударился головой об асфальт.