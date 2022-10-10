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Двое молодых белгородцев устроили потасовку из-за обоюдных претензий к внешнему виду

Сегодня, 15:08
Фото: Bel.ru
Происшествие случилось на одной из городских улиц. Участниками потасовки стали парни 17 и 18 лет, последний сильно пострадал — у него перелом черепа. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На одной из улиц Белгорода подрались 17-летний и 18-летний местные жители. У них возникли взаимные претензии к внешнему виду. Словесная перепалка закончилась дракой, в результате которой более младший по возрасту участник ударил старшего кулаком в лицо. Парень упал и ударился головой об асфальт.

Пострадавшего госпитализировали. Медики установили, что у 18-летнего белгородца — перелом черепа. О происшествии врачи сообщили в полицию.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Максимально суровое наказание по этой статье — до шести месяцев ареста.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Драка#Внешность#Уголовное дело
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