Достижения Омской области вошли в «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

Как сообщает atas.info, эксперты по социологии, политологии и представители СМИ определяют события в развитии страны, которые оказали влияние на российскую молодежь. В целях организации социологического исследования к участию привлекают молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые в составе фокус-групп отвечают на ключевые вопросы нацпроекта.
Каждый респондент должен перечислить 15 событий, значимых для страны в целом, а также 5 — для его региона.
Сегодня речь пойдет об Омской области.
Регион привлекает как местное население, так и туристов своими достопримечательностями — архитектурными, духовными, культурными, природными. За минувшие два десятка лет в Омской области произошло множество положительных изменений.
Три года назад в столице региона заработало представительство Эрмитажа, и теперь город по праву можно считать музейным центром Сибирского федерального округа. Новый комплекс располагается в пятиэтажном здании – четвертый этаж занимают экспонаты из Северной столицы, а на цокольном этаже принимает посетителей экспериментальный театр живописи.
Омск может похвастаться велотреком мирового уровня — сооружение такого статуса стало первым в стране за последние 34 года. Он был спроектирован под руководством голландского велогонщика Сандера Доума и четко соответствует олимпийским стандартам: длина чаши — 250 метров, максимальный наклон — 43,5 градуса. Внутренняя поверхность чаши оборудована синтетическим покрытием, предназначенным для занятий и выступлений по фехтованию, акробатике, единоборствам и некоторым другим видам спорта. Велотрек функционирует с 2014 года.
Кроме того, в центре региона был построен крайне необходимый местному населению мост через Иртыш. Это двухуровневая конструкция, запущенная в эксплуатацию в 2005 году, получила свое название в честь 60-летия со дня Великой Победы. Протяженность мостовой конструкции — почти пять километров, из них над водой находятся 650 метров. Ширина моста, автомобильная часть которого шестиполосная, достигает 32 метров. По краям размещены смотровые площадки, с которых можно полюбоваться на город и реку. Мост уже завоевал любовь местных жителей и гостей города в качестве одного из самых популярных мест для фотосессий, и его по праву можно считать одной из достопримечательностей Омска.
В столице области завершилась реставрация театра «Галёрка», который ранее был крайне востребован как место отдыха горожан, но в 2005 году его пришлось закрыть из-за ветхого состояния здания. Обновленный зрительный зал теперь может принять 298 посетителей, а кресла в нем стали предметом гордости.
Открытие в городе нового центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» помогло преодолеть нехватку льда в хоккейной столице. Сейчас в Омск все чаще приезжают на тренировки команды со всей страны. Посетителям спорткомплекса, которые тренируются на льду, также доступны тренажерные залы, медкабинеты, общежитие на 600 человек. Занятия проводятся на двух аренах: международного класса и тренировочной. Комплекс рассчитан на 1200 зрительских мест.