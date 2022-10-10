Достижения Омской области вошли в «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

Кроме того, в центре региона был построен крайне необходимый местному населению мост через Иртыш. Это двухуровневая конструкция, запущенная в эксплуатацию в 2005 году, получила свое название в честь 60-летия со дня Великой Победы. Протяженность мостовой конструкции — почти пять километров, из них над водой находятся 650 метров. Ширина моста, автомобильная часть которого шестиполосная, достигает 32 метров. По краям размещены смотровые площадки, с которых можно полюбоваться на город и реку. Мост уже завоевал любовь местных жителей и гостей города в качестве одного из самых популярных мест для фотосессий, и его по праву можно считать одной из достопримечательностей Омска.