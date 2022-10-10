Документальный фильм о Лебединском ГОКе отмечен двумя наградами на Форуме МАЙНЕКС

Мероприятия проводятся ежегодно в рамках Форума МАЙНЕКС Россия.
Фильм показывает красоту и сложность процесса добычи железной руды и ее превращения в высококачественное сырье для выплавки стали на Лебединском ГОКе. Качество режиссуры и применение зрелищных компьютерных спецэффектов заслужили отдельной высокой оценки со стороны авторитетного жюри конкурсов.
Для съёмок фильма применялись самые современные методы, включая использование спортивных дронов, замедленную съёмку с движущихся камер и другие. Группа из 17 человек работала на комбинате почти 2 месяца. Монтаж и подготовка компьютерной графики заняли около полугода.
Ранее в этом году фильм «Тяжелый металл» был награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео.
Кинофестиваль MineMovie — самое значимое мероприятие в странах Евразийского экономического сообщества для презентации короткометражных документальных фильмов о горно-геологической и металлургической отраслях и людях, которые в них работают. Кинофестиваль проводится с 2019 года горно-геологическим Форумом МАЙНЕКС совместно с Первым геологическим каналом.
Ежегодный конкурс «Российская горная награда» учреждён Форумом МАЙНЕКС в 2007 году с целью независимой оценки и популяризации выдающихся достижений в сфере недропользования в России. За время своего существования конкурс стал своеобразным российским «Горным Оскаром». За право участия в конкурсе борются ведущие компании и специалисты.