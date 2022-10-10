Документальный фильм о Лебединском ГОКе отмечен двумя наградами на Форуме МАЙНЕКС

Ежегодный конкурс «Российская горная награда» учреждён Форумом МАЙНЕКС в 2007 году с целью независимой оценки и популяризации выдающихся достижений в сфере недропользования в России. За время своего существования конкурс стал своеобразным российским «Горным Оскаром». За право участия в конкурсе борются ведущие компании и специалисты.