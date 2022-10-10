Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет

10 октября во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова попросили создать дежурные группы для младших классов. Однако глава региона ответил, что сделать это невозможно.
Оперативная обстановка заставляет нас обойтись без дежурных групп в школах. Мы перевели на дистант для того, чтобы снизить риски для детей, которые в большом количестве находятся в одном месте. Да, тяжело и сложно, но это вопрос безопасности наших с вами детей. Надеюсь, вы меня поймёте.
Вячеслав Гладков
Напомним, с 11 октября школы, вузы и колледжи 11 муниципалитетов Белгородской области переходят на обучение в дистанционном формате. Такое решение принял глава региона.