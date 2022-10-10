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День флага Белгородской области: история праздника и значение символов

Сегодня, 14:13
Фото: Правительство Белгородской области
14 октября в регионе отмечают День флага Белгородской области. Журналисты «Бел.Ру» собрали исторические справки о стяге и символах, которые на нём изображены.

Флаг Белгородской области берёт свое начала ещё с 18 века. В своей основе флаг региона воспроизводит цвета и фигуры исторических знамён Белгородских полков, а также исторического флага России.

По информации Белгородского государственного историко-краеведческого музея, прямоугольный стяг разделён крестом синего цвета на четыре части. Синий крест символизирует славу, честь и верность, небо Белгородской области.

Белый цвет одного из полей олицетворяет чистоту, благородство, а также богатые залежи и производство мела, молока и сахара. Зелёный цвет символизирует свободу, надежду, изобилие и плодородие земли, полей и лесов. Красный же отображает мужество, храбрость, кровь, пролитую защитниками Отечества на Белгородских рубежах в XVI–XX веках. Чёрный — это цвет благоразумия, постоянности и богатства почвы, её чернозём и недра.

Флаг является символом Белгородской области Российской Федерации. Его утвердили 22 июня 2000 года.

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Флаг#День флага#История
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