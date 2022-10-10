День флага Белгородской области: история праздника и значение символов

Белый цвет одного из полей олицетворяет чистоту, благородство, а также богатые залежи и производство мела, молока и сахара. Зелёный цвет символизирует свободу, надежду, изобилие и плодородие земли, полей и лесов. Красный же отображает мужество, храбрость, кровь, пролитую защитниками Отечества на Белгородских рубежах в XVI–XX веках. Чёрный — это цвет благоразумия, постоянности и богатства почвы, её чернозём и недра.