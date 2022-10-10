Буцаев: Лидеры мнений Telegram поддерживают Российскую экологическую неделю

Экологические мероприятия проведут по всей РФ в период с 10 по 16 октября. Российский экологический форум должен собраться 12–13 октября, информирует 360tv.ru.
В ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) руководство РЭО приняло решение провести Российскую экологическую неделю. Событие призвано стимулировать экологическое мышление и осознанное потребление. К данной миссии согласились присоединиться главные лидеры мнений в мессенджере Telegram. На одну неделю блогеры объединят свои усилия, присоединившись к миссии экологов. Всего аудитория неравнодушных блогеров свыше пяти миллионов граждан. Если каждый подписчик хотя бы станет сортировать мусор, то одно это приблизит россиян к достижению показателей нацпроекта «Экология». Речь идет о снижении захоронения отходов на свалках, пояснил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Планируется, что Российская экологическая неделя сможет охватить свыше половины субъектов РФ. Она предусматривает проведение порядка 100 акций и мероприятий по всему государству, например, субботников, сбора вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсий на заводы по переработке мусора. Участие в событиях могут принять свыше 10 000 лиц, чья работа касается отрасли обращения с мусором.
Проект РЭО согласились поддержать Беспощадный пиарщик (139 502 подписчика), Небожена (462 174), Барановская (80 000), Сергей Минаев (114 185), Незыгарь (400 381), Ресайкл (50 094), Кристина Потупчик (161 615), Политджойстик (152 648), Лебедев (360 446), Пул № 3 (259 839), СысоевFM (193 785), YOBAJUR (309 811), Mash (1 654 877), Двач (660 660).
Администраторы Telegram-каналов поменяют их названия посредством экологических эмодзи. Они выпустят посты о реформе обращения с мусором и Российской экологической неделе, призывая сортировать отходы.
Россия стремится до конца десятилетия достичь 100% сортировки мусора и сократить объемы захоронений наполовину. В рамках Российского экологического форума — РЭФ — можно будет поговорить о результатах и поставить дополнительные цели в сфере экологии. На мероприятие приедут люди, занимающиеся реальными делами для природы, заявил на своем канале дизайнер Артемий Лебедев.
Незыгарь выложил пост с сообщением, что на РЭФ в кампусе СберУниверситета в подмосковной деревне Аносино прибудут представители очень молодой для России экологической отрасли. В ходе переговоров эксперты обсудят перспективы ее развития.