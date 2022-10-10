Буцаев: Лидеры мнений Telegram поддерживают Российскую экологическую неделю

В ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) руководство РЭО приняло решение провести Российскую экологическую неделю. Событие призвано стимулировать экологическое мышление и осознанное потребление. К данной миссии согласились присоединиться главные лидеры мнений в мессенджере Telegram. На одну неделю блогеры объединят свои усилия, присоединившись к миссии экологов. Всего аудитория неравнодушных блогеров свыше пяти миллионов граждан. Если каждый подписчик хотя бы станет сортировать мусор, то одно это приблизит россиян к достижению показателей нацпроекта «Экология». Речь идет о снижении захоронения отходов на свалках, пояснил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.