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БСК поддержит семьи мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами

Вчера, 17:10
Глава АО "Башкирская содовая компания" (БСК) Эдуард Давыдов заявил, что предприятие окажет финансовую поддержку мобилизованным сотрудникам и их семьям.

По словам Давыдова, каждый мобилизованный сотрудник получит по 100 тысяч рублей и до трех дней оплачиваемого отпуска на подготовку к несению службы. Средства он может потратить на приобретение экипировки и товаров первой необходимости. Семьи мобилизованных сотрудников ежемесячно будут получать от БСК по 30 тысяч рублей. Сотрудники, у которых есть мобилизованные близкие родственники, получат один день отпуска, чтобы проводить их, сообщает mkset.ru.

Глава предприятия отметил, что за мобилизованными остаются рабочие места, а их семьям будут предоставляться все социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором. По всем волнующим вопросам можно будет обращаться на горячую линию к юристам БСК.

Давыдов также добавил, что дал поручения профсоюзному комитету и молодежному совету организовать работу по поддержке семей мобилизованных коллег.

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