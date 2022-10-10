БСК поддержит семьи мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами

По словам Давыдова, каждый мобилизованный сотрудник получит по 100 тысяч рублей и до трех дней оплачиваемого отпуска на подготовку к несению службы. Средства он может потратить на приобретение экипировки и товаров первой необходимости. Семьи мобилизованных сотрудников ежемесячно будут получать от БСК по 30 тысяч рублей. Сотрудники, у которых есть мобилизованные близкие родственники, получат один день отпуска, чтобы проводить их, сообщает mkset.ru.