БелГУ на две недели уходит на дистанционное обучение

С 11 октября НИУ «БелГУ» переходит на дистанционное обучение. Мера вводится на две недели.
Вуз перевели на дистанционное обучение из-за «жёлтого» уровня террористической опасности, объяснил в своём блоге ректор Олег Полухин. Он добавил, что студентам, уезжающим на этот период, нужно предупредить своих кураторов.
Ректор сообщил, что в общежитиях вуза усилят меры безопасности, будет действовать особый режим посещения.
В телеграм-канале «Белгород № 1» добавили, что на дистанционное обучение перешли индустриальный и строительный колледжи, а также лицей № 38 в областном центре.