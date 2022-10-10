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БелГУ на две недели уходит на дистанционное обучение

Сегодня, 12:50
Фото: Bel.ru
Причина — действующий в регионе высокий уровень террористической опасности, объяснил ректор Олег Полухин. В общежитиях вуза усилят меры безопасности. «Белгород № 1» сообщает, что на дистант перевели индустриальный и строительный колледжи.

С 11 октября НИУ «БелГУ» переходит на дистанционное обучение. Мера вводится на две недели.

Вуз перевели на дистанционное обучение из-за «жёлтого» уровня террористической опасности, объяснил в своём блоге ректор Олег Полухин. Он добавил, что студентам, уезжающим на этот период, нужно предупредить своих кураторов.

Ректор сообщил, что в общежитиях вуза усилят меры безопасности, будет действовать особый режим посещения.

В телеграм-канале «Белгород № 1» добавили, что на дистанционное обучение перешли индустриальный и строительный колледжи, а также лицей № 38 в областном центре.

 

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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Олег полухин#Дистанционное обучение#БелГУ#Строительный колледж#Индустриальный колледж
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