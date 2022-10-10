Белгородские волонтёры встречали эвакуированных до двух часов ночи

Белгородские волонтёры накануне встречали новых эвакуированных. Их принимали до двух часов ночи. Людей встретили с автобусов, предоставили вещи первой необходимости и заселили в палатки.
7 октября в Белгородском районе эвакуировали жителей села Щетиновка. Населённый пункт в очередной раз обстреляли. Одного человека ранило. Жителям села пришлось уехать к родственникам или в ПВР.
Напомним, в регионе потратили 378 млн рублей на проживание беженцев и переселённых белгородцев. Деньги выделили из резервного фонда правительства Белгородской области.