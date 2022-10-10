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Белгородские волонтёры встречали эвакуированных до двух часов ночи

Сегодня, 07:10
Фото: Скорая молодёжная помощь в ВК
волонтёры встретили новых эвакуированных из приграничных районов
Людям предоставили вещи первой необходимости, встретили их с автобусов и заселили в палатки, сообщили в группе «Скорой молодёжной помощи».

Белгородские волонтёры накануне встречали новых эвакуированных. Их принимали до двух часов ночи. Людей встретили с автобусов, предоставили вещи первой необходимости и заселили в палатки.

7 октября в Белгородском районе эвакуировали жителей села Щетиновка. Населённый пункт в очередной раз обстреляли. Одного человека ранило. Жителям села пришлось уехать к родственникам или в ПВР.

Напомним, в регионе потратили 378 млн рублей на проживание беженцев и переселённых белгородцев. Деньги выделили из резервного фонда правительства Белгородской области.

 

волонтёры встретили новых эвакуированных из приграничных районовволонтёры встретили новых эвакуированных из приграничных районов
волонтёры встретили новых эвакуированных из приграничных районов
Фото: Скорая молодёжная помощь в ВК
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#Общество#Операция на Украине#Приграничные районы#Эвакуация людей#Пункт ПВР в Белгороде#Волонтёры#Наталья Корявых
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