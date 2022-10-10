Белгородские переселенцы получат деньги на съём жилья

Как сообщила чиновница, для граждан, которые вынужденно переселены из населённых пунктов Белгородской области, предусмотрены две меры поддержки. Так, при аренде (найме) жилья семьям выплатят по 10 тысяч рублей, многодетным семьям — по 15 тысяч рублей. Целевая аудитория — 800 семей, однако количество может измениться.