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Белгородские переселенцы получат деньги на съём жилья

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Об этом сообщила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова. Многодетные семьи получат увеличенный размер выплаты. Также деньги единовременно начислят на каждого члена семьи.

Как сообщила чиновница, для граждан, которые вынужденно переселены из населённых пунктов Белгородской области, предусмотрены две меры поддержки. Так, при аренде (найме) жилья семьям выплатят по 10 тысяч рублей, многодетным семьям — по 15 тысяч рублей. Целевая аудитория  — 800 семей, однако количество может измениться.

Вторая мера поддержки  — единовременная выплата при заключении договора аренды. Каждому члену семьи выплатят по 10 тысяч рублей. Это порядка 2500 человек. Для получения средств необходимо написать заявление.

С сегодняшнего дня мы передаём в органы соцзащиты пакет документов. Заявления будут находиться как по месту проживания, так и в администрациях, МФЦ и в центре помощи жёнам и семьям военнослужащим.
Елена Батанова

Глава региона Вячеслав Гладков поручил в течение недели довести информацию о мерах соцподдержки до каждой семьи под подпись. В частности, речь идёт о жителях Белгородского, Краснояружского районов и Шебекинского горокруга.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Выплаты#Семьи#Переселенцы
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