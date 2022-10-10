Белгородская область вошла в топ-15 регионов по материальному благополучию населения

Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию населения. Регион находится на 15-й строчке. Это лучший показатель среди регионов Черноземья.
Рейтинговый балл Белгородской области в 2021 году составил 50,07. Показатель по сравнению с 2020 годом улучшился. Тогда он равнялся 47,32.
На 18-м месте оказалась Липецкая область с показателем 46,98. Не вошла в топ-20 Воронежская область. Регион занимает 21-ю строчку с показателем 46,16.
33-е место заняла Курская область. Рейтинговый балл региона составил 38,22. Тамбовская область оказалась на 50-й строчке с 34,33 балла. Орловская область оказалась ещё ниже — на 55-м месте. Показатель составил 32,52. Последнее место по макрорегиону занимает Брянская область с показателем 32,09 балла.