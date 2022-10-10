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Белгородская область вошла в топ-15 регионов по материальному благополучию населения

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
Регион занял 15-е место среди субъектов РФ. Это лучших показатель по Черноземью, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости».

Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию населения. Регион находится на 15-й строчке. Это лучший показатель среди регионов Черноземья.

Рейтинговый балл Белгородской области в 2021 году составил 50,07. Показатель по сравнению с 2020 годом улучшился. Тогда он равнялся 47,32.

На 18-м месте оказалась Липецкая область с показателем 46,98. Не вошла в топ-20 Воронежская область. Регион занимает 21-ю строчку с показателем 46,16.

33-е место заняла Курская область. Рейтинговый балл региона составил 38,22. Тамбовская область оказалась на 50-й строчке с 34,33 балла. Орловская область оказалась ещё ниже — на 55-м месте. Показатель составил 32,52. Последнее место по макрорегиону занимает Брянская область с показателем 32,09 балла. 

 

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#Общество#Черноземье#Рейтинг регионов#Материальное благополучие#Наталья Корявых
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