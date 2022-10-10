Белгородская область вошла в топ-15 регионов по материальному благополучию населения

33-е место заняла Курская область. Рейтинговый балл региона составил 38,22. Тамбовская область оказалась на 50-й строчке с 34,33 балла. Орловская область оказалась ещё ниже — на 55-м месте. Показатель составил 32,52. Последнее место по макрорегиону занимает Брянская область с показателем 32,09 балла.