Белгородская ЕТК не будет покупать машину за 7,6 млн рублей

Единая транспортная компания не будет покупать дорогостоящий автомобиль. На претензию о покупке Land Cruiser в комментариях под постом Вячеслава Гладкова в соцсети, представители ЕТК ответили, что «вышеназванное транспортное средство компания не покупает».
Правда, о Land Cruiser, оказалось, речь изначально не шал — по данным «Бел.Ру» покупать хотели Toyota Camry.
Организация планировала приобрести Toyota за 7,6 млн рублей. Руководитель ЕТК Александр Дударенко обосновал покупку производственной необходимостью. Отметим, что на сайте госзакупок 16 сентября появилось сообщение об исполнении контракта. Однако после публикации «Бел.Ру» о закупке её отменили.
Напомним, что совет директоров компании также принял решение о выплате премии к 55-летию директора ЕТК.