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Белгородец на украденные деньги купил машину и разбил её в ДТП

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
300 тыс. рублей злоумышленник похитил из борсетки своего работодателя, с которым они вместе снимали квартиру, сообщили в региональном УМВД.

Житель региона украл деньги у своего работодателя и купил на них подержанную иномарку. Её он разбил в ДТП. Всего злоумышленник похитил 300 тыс. рублей.

40-летний житель Валуйского горокруга обнаружил пропажу и обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 33-летнего строителя из Белгорода, который работал на потерпевшего.

Мужчина воспользовался тем, что потерпевший уснул, и украл сумку с деньгами и документами. Деньги он потратил на машину, которую вскоре разбил. В Пушкарном подозреваемый врезался в опору ЛЭП и скрылся с места происшествия. Борсетку с документами полицейские нашли в машине.

Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет колонии. Также в его отношении составили административные материалы из-за ДТП.

 

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#Происшествия#Валуйский горокруг#Кража барсетки с деньгами#Разбитая машина#Наталья Корявых
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