Белгородец на украденные деньги купил машину и разбил её в ДТП

Житель региона украл деньги у своего работодателя и купил на них подержанную иномарку. Её он разбил в ДТП. Всего злоумышленник похитил 300 тыс. рублей.
40-летний житель Валуйского горокруга обнаружил пропажу и обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 33-летнего строителя из Белгорода, который работал на потерпевшего.
Мужчина воспользовался тем, что потерпевший уснул, и украл сумку с деньгами и документами. Деньги он потратил на машину, которую вскоре разбил. В Пушкарном подозреваемый врезался в опору ЛЭП и скрылся с места происшествия. Борсетку с документами полицейские нашли в машине.
Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет колонии. Также в его отношении составили административные материалы из-за ДТП.