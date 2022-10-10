Белгородец на украденные деньги купил машину и разбил её в ДТП

Мужчина воспользовался тем, что потерпевший уснул, и украл сумку с деньгами и документами. Деньги он потратил на машину, которую вскоре разбил. В Пушкарном подозреваемый врезался в опору ЛЭП и скрылся с места происшествия. Борсетку с документами полицейские нашли в машине.