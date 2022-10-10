Белгородец через суд взыскал с работодателя 500 тыс. рублей из-за травмы

Житель Губкина взыскал 500 тыс. рублей компенсации с работодателя. Монтажник получил травму на производстве.
В день происшествия мужчина занимался демонтажем люка мельницы. Во время работ он получил травму, вследствие чего потерял работоспособность на 10%. Губкинец подал иск в суд, чтобы взыскать компенсацию за моральный вред.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов. Предпринимателя, на которого работал монтажник, предупредили о принудительных мерах в случае неисполнения судебного решения. Работодателя также ограничили в водительских правах. Деньги он выплатил.