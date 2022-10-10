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Белгородец через суд взыскал с работодателя 500 тыс. рублей из-за травмы

Вчера, 13:45
Мужчине выплатили компенсацию за травму, полученную на производстве, сообщили в региональном УФССП.

Житель Губкина взыскал 500 тыс. рублей компенсации с работодателя. Монтажник получил травму на производстве.

В день происшествия мужчина занимался демонтажем люка мельницы. Во время работ он получил травму, вследствие чего потерял работоспособность на 10%. Губкинец подал иск в суд, чтобы взыскать компенсацию за моральный вред.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов. Предпринимателя, на которого работал монтажник, предупредили о принудительных мерах в случае неисполнения судебного решения. Работодателя также ограничили в водительских правах. Деньги он выплатил.

 

 

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#Общество#Губкин#Травма на производстве#Компенсация морального вреда#Судебные приставы#Наталья Корявых
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