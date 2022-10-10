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24-летний футболист был вынужден закончить карьеру из-за наследственного заболевания

Сегодня, 16:25
Фото: pxhere.com
У полузащитника были выявлены проблемы с сердцем.

24-летний замбийский футболист Энок Мвепу закончил карьеру из-за наследственного заболевания, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу «Брайтона», именно в данном клубе полузащитник провел последний год карьеры. Сообщается, что медобследование выявило у Мвепу проблемы с сердцем.

Напомним, что Большинство своих трофеев полузащитник завоевал в своем предыдущем клубе «Зальцбурге», с которым он выиграл четыре национальных чемпионата, а также три кубка страны.

Для Замбии Мвепу запомниться победой на юниорском чемпионате Африки.

#Общество
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