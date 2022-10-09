В СКФУ ученые разрабатывают систему управления для роя беспилотников

Ученый из СКФУ отмечает, что по завершении прикладного этапа исследований рой беспилотников можно будет применять там, где необходимо анализировать географически привязанные факторы. К примеру, в зонах радиационного или химического заражения, в сельскохозяйственной отрасли при анализе посевов, а также при оценке угрозы распространения природных пожаров и в других сферах.