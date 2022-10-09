В СКФУ ученые разрабатывают систему управления для роя беспилотников

Роевым интеллектом называют коллективное поведение однородных объектов, которые при выполнении каких-либо функций слаженно взаимодействуют друг с другом. Децентрализованное управление системой, состоящей из роботов, осуществляется по принципу пчелиного роя, что позволяет использовать самоорганизующуюся коллективную работу каждого из ее элементов. Об этом пишет newstracker.ru.
Управление автоматизированными системами, как правило, осуществляется через единый центр. Такой принцип управления характеризуется высоким уровнем уязвимости, ведь в случае потери связи с центром робот утратит возможность эффективно работать. Ученые множества стран давно пытаются создать другой принцип функционирования системы роевого интеллекта — как многоагентной самоорганизующейся команды.
По словам Владимира Антонова, доцента кафедры компьютерной безопасности Института цифрового развития СКФУ, кандидата технических наук, автора фундаментальных исследований в данной области, самоорганизующиеся системы необходимы, поскольку их эффективность намного выше в сравнении с иерархичными. Он рассказал, что проект нацелен на оптимизацию взаимодействия агентов робототехники по кооперации, самоорганизации, автономности и концепции роевого интеллекта.
Владимир Антонов уверяет, что в мире не существует примера автономного и полностью децентрализованного роя. Ученые из Ставрополя сначала доведут новый принцип взаимодействия однородных роботов до прототипа, а после этого — до готового образца.
Дмитрий Беспалов, ректор СКФУ, называет цель научных разработок — применить на практике и отточить технологию, внедрить ее в промышленное производство. Он уверен, что это позволит решать национальные задачи технологического суверенитета Российской Федерации.
На уровне имитационного моделирования и математически уже доказана эффективность решения, которое предлагает Антонов. В сентябре этого года на 33-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника» в Санкт-Петербурге он представил соответствующий доклад.
Ученый из СКФУ отмечает, что по завершении прикладного этапа исследований рой беспилотников можно будет применять там, где необходимо анализировать географически привязанные факторы. К примеру, в зонах радиационного или химического заражения, в сельскохозяйственной отрасли при анализе посевов, а также при оценке угрозы распространения природных пожаров и в других сферах.