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«Союз поддержки матерей и жён военнослужащих» открылся в каждом белгородском округе

Вчера, 08:10
Фото: Вячеслав Гладков в ВК
Центры поддержки теперь есть во всех муниципалитетах области. В них можно получить бесплатную помощь. Они открыты ежедневно, сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгороде открылся ещё один центр «Союза поддержки матерей и жён военнослужащих». Он появился на проспекте Богдана Хмельницкого, 38. Губернатор Вячеслав Гладков побывал в центре и сообщил, что здесь будут оказывать разнообразные услуги и отвечать на различные вопросы — от соцзащиты до образования.

Многие просто растеряны, и, конечно, главная задача — их поддержать. В 9:30 в центр пришла мама мобилизованного военнослужащего. Пришла поговорить, потому что одна и переживает за сына. Уверен, что специалисты центра окажут всю необходимую поддержку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Чиновник сообщил, что подобные центры заработали во всех муниципалитетах Белгородской области. Их адреса, номера телефонов и график работы можно увидеть на карточках ниже. Работают они ежедневно.

 
Фото: Вячеслав Гладков в ВК
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#Татьяна Алексютина#Всегда актуально#Общество#Губернатор#Военная мобилизация#Операция на Украине#Белгородская область
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