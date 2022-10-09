Российские учёные вывели реактор Белоярской АЭС на номинальную мощность

Специалисты отметили, что это означает появление вечных ядерных реакторов, способных повторно использовать облучённое ядерное топливо из других реакторов после того, как оно подвергается определённой переработке. Таким образом, Россия продемонстрировала ещё один пример работы атома на благо людей, пишет newsnn.ru.
Действительно, успешное испытание реактора данного типа означает начало практически безотходной ядерной энергетики с доступом к урану-238. Его хватит человечеству на миллионы лет.
Сообщается, что отечественные реакторы на быстрых нейтронах ранее загружались обычным урановым топливом, т. к. отрабатывали на них натриевые технологии.
Перевод реактора на МОКС-топливо позволит ответить на целый ряд важных вопросов, а также приблизит создание технологической платформы, в основе которой будет замкнутый ядерный топливный цикл.
К слову, успех Белоярской АЭС остался незамеченным для широкой публики, хотя это действительно важный шаг к атомной энергетике будущего.
Напомним, реактор БН-800 изначально проектировался под МОКС-топливо, однако загружался он постепенно. В июне 2022 года в него загрузили последнюю порцию, и уже в сентябре реактор был включён в сеть.